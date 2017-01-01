Обнаружена гигантская планета с крайне необычной орбитой

Вокруг своей звезды она делает оборот за 100 лет.

Планета, получившая название HR 5183 b, имеет массу примерно в три раза больше массы Юпитера. Как указывается, оборот вокруг своей звезды — HR 5183 — планета совершает каждые 45−100 лет. Она, согласно ученым, имеет крайне необычную, очень вытянутую орбиту (по словам исследователей, в Солнечной системе такая планета подходила бы к Солнцу в районе пояса астероидов, а затем удалялась бы за пределы орбиты Нептуна).

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«Планета не похожа ни на одному в нашей Солнечной системе, и более того, она не похоже ни на одну из открытых на данный момент планет, — отмечает Сара Блант (Sarah Blunt), один из авторов нового исследования. — Другие планеты, детектированные далеко от своих звезд, имеют преимущественно очень низкий эксцентриситет, что означает, что их орбиты «более круговые». То, что у данной планеты такой высокий эксцентриситет, говорит о некоторых отличиях в том, как она сформировалась или эволюционировала, в сравнении с другими планетами».

Как объясняют ученые, бо́льшую часть времени HR 5183 b проводит во внешней части своей системы, а затем начинает ускоряться и совершает быстрый рывок рядом со звездой. (Движение данной планеты демонстрируется в небольшом ролике; необычная орбита HR 5183 b показана в сравнении с «более круговыми».)

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Как HR 5183 b оказалась на такой орбите? По словам ученых, она должна была получить «гравитационный удар» от какого-то объекта; как отмечается, наиболее вероятно, что в прошлом она имела соседнюю планету схожего размера: когда две планеты подошли близко друг к другу, одна вытолкнула другую за пределы системы — и в итоге оказалась на столь вытянутой орбите.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале The Astronomical Journal; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского технологического института.

Напомним, ранее сообщалось, что гигантская планета поставила астрономов в тупик.