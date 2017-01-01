Микробы способны жить в пище сотни лет

Такое знание позволит успешно пересаживать органы человеку.

Микробы могут жить очень долго silver.ru

Ученые Университета Теннесси выяснили, что микроорганизмы, живущие в глубоководных отложениях, приспособились к выживанию на “мертвых” органических веществах.

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”Существуют микробы, которые живут в глубоководных отложениях океана и поглощающие белки и углеводы, возраст которых может достигать нескольких сотен лет. Однако мы мало знаем о том, каким образом эти микробы могут питаться подобной старой и некачественной пищей”, — рассказал Эндрю Стин, ведущий автор исследования и доцент кафедры геологии окружающей среды в Университете Теннесси.

Что важно, понимание того, как эти микроорганизмы функционируют на некачественных продуктах, может найти применение в биомедицине будущего. Например, с помощью этих знаний можно будет замедлить клеточный метаболизм в органах человека, чтобы они могли дольше выживать во время процесса трансплантации.

Напомним, ранее сообщалось, что человек на 90% состоит из микроорганизмов.