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Открыт механизм биологического бессмертия

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Создана карта развития нервных клеток и тканей.
Флуоресцентные маркеры показывают, какие гены включены, когда стволовые клетки водных животных развиваются в определенные типы клеток
Флуоресцентные маркеры показывают, какие гены включены, когда стволовые клетки водных животных развиваются в определенные типы клеток
sciencenews.org

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе (США) раскрыли генетический механизм регенерации тканей у пресноводной гидры, который позволяет животному восстановить свое тело из кусочка ткани, а также обеспечивает биологическое бессмертие. Об этом сообщает издание Science News.

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В регенерации полипов участвуют три группы стволовых клеток, которые превращаются в нервные ткани, железы и другие органы. Исследователи проанализировали 25 тысяч клеток, выделенных у животных, чтобы определить, какие гены активны внутри каждой. Ученые использовали флуоресцентные зонды, которые связываются с матричной РНК — непосредственным продуктом экспрессии генов, используемым для синтеза соответствующего белка. Это позволило проследить за судьбой отдельных клеток.

Биологи выяснили, что стволовые клетки дают начало клеткам-предшественникам, которые локализуются в наружном слое ткани и образуют либо нервную ткань, либо превращаются в железы. При этом в экспрессии генов происходят изменения, по мере того как клетка мигрирует в теле гидры. Это позволило создать карту развития 12 различных типов нервных клеток и других тканей.

Исследователи надеются, что результаты научной работы помогут разработать новые методы заживления поврежденных тканей у человека.

Напомним, ранее сообщалось, что американский стартап предлагает цифровое бессмертие в обмен на жизнь.

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Теги: бессмертие, гидра, биология
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