Стресс радикально меняет мозг

Последствия для мозга гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Стрессовые события не проходят для мозга бесследно и радикально меняют работу нейронных сетей. Долгосрочные последствия стресса намного серьезнее, чем принято считать, полагают швейцарские специалисты.

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Исследователи из Швейцарии провели эксперименты с мышами и с помощью генетического редактирования и сканирования мозга обнаружили ранее скрытые механизмы воздействия стресса на мозг. Оказалось, что негативные события запускают каскады химических реакций, которые радикально меняют способ взаимодействия нейронных сетей головного мозга, пишет Forbes.

Стресс учит мозг реагировать на опасность: за доли секунды в этом сложном органе запускается множество синхронных процессов, чтобы принять решение и пережить угрожающую ситуацию, объясняют авторы. В новом исследовании перед учеными стояла задача выяснить, что управляет этим слаженным взаимодействием.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда сосредоточилась на нейромедиаторе норадреналине, концентрация которого в мозге растет во время стресса. Для этого они генетически отредактировали мозг грызунов, чтобы выборочно контролировать высвобождение норадреналина. Затем они сканировали мозг с помощью функциональной МРТ.

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Результаты оказались неожиданными. Выпуск норадреналина мгновенно реструктурировал нейронные сети мозга для перекрестного взаимодействия.

Наиболее сильными были изменения в участках, отвечающих за обработку сенсорных раздражителей, а также в миндалевидном теле — «эпицентре» системы реагирования.

Ученые считают, что специфическая динамика, наблюдаемая у мышей, должна быть схожа с процессами, которые происходят в мозге человека. И если норадреналин реструктурирует нейронные сети у людей похожим образом, то это значит, что долгосрочные последствия от стресса значительно более глубоки, чем обычно считают, предположили авторы.

«Предыдущие исследования уже связывали приток норадреналина с изменениями в мозге, но тогда мы недооценили этот эффект, в особенности в миндалине», — заявили авторы. Результаты имеют важное значение для нового понимания развития чувства тревоги у людей, которое сегодня является наиболее распространенным психическим расстройством в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что приобретение навыка меняет наш мозг.