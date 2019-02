Женский мозг оказался моложе мужского

Нейросети определили возраст мозга.

Несмотря на серьезные пробелы в знаниях об устройстве человеческого мозга, обусловленные его сложным строением, ученые с каждым годом находят все новые отличия мужского мозга от женского. Скорее всего, такие особенности начинают формироваться с момента рождения человека и не так сильно зависят от социокультурных факторов, как предполагали ранее.

Читай также: Создана самая подробная карта мозга

Сейчас ученые из Вашингтонского университета обратили внимание на способность женщин чаще сохранять рассудок в пожилом возрасте. Исследователи считают, что они нашли причину этого явления. Свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании приняли участие 121 женщина и 84 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет. Для изучения мозга испытуемых ученые применили позитронно-эмиссионную томографию — радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов, основанный на регистрации пары гамма-квантов, которые возникают при аннигиляции позитронов с электронами.

В центре внимания ученых оказались система снабжения мозга глюкозой и кислородом и выявление связи между метаболизмом и возрастом при помощи анализа работы нейронных сетей.

Эти сложные тесты позволили назвать условный возраст мозга. Как выяснилось, нейронная сеть «скинула» женщинам в среднем по 3,8 года. В то же время в рамках другого этапа эксперимента нейросеть определила возраст мужского мозга на 2,4 года старше реального.

Читай также: Интересный факт дня: Мозг мужчин не понимает женщин

Это заставило ученых задуматься, особенно учитывая то, что «метаболическая молодость» женского мозга имела прямую связь с более высокой продолжительностью жизни. Важным и необычным выводом стало то, что разницу в возрасте головного мозга можно было видеть даже у тех, кому недавно исполнилось 20 лет.

Ученые не берутся с уверенностью говорить о причинах явления: по их мнению, это может быть связано как с врожденными биологическими особенностями, так и с социальными ролями женщин и мужчин. На практике же полученные результаты означают, что представительницы прекрасной половины человечества меньше подвержены нейродегенеративным заболеваниям и в целом дольше сохраняют интеллектуальные способности.

Ранее, напомним, ученые выяснили, что мозг мужчин и женщин по-разному ведет себя при клинической депрессии. Кроме того, есть отличия, связанные с общей эффективностью его работы у представителей разных полов.

Напомним, ранее ученые выяснили, какой пол умнее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.