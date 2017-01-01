Разгадана тайна материнского инстинкта

Инстинкт появляется в сочетании окситоцина с эстрогеном в клетках мозга.

Различия между мужчинами и женщинами обнаружили в мозге. Но не менее важную роль играют гормоны. Выводы, как надеются исследователи, помогут в лечении послеродовой депрессии.

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Гормон окситоцин играет важную роль в регуляции социального и материнского поведения. В последние годы функция окситоцина приобрела важное значение при разработке новых методов лечения психических расстройств, таких как повышенная тревожность, послеродовая депрессия и расстройство аутистического спектра. Новое исследование американских ученых доказывает, что окситоцин определяет и сам материнский инстинкт.

Команда из Университета штата Луизиана обнаружила группу клеток в мозге самок мышей, которые активируются окситоцином. Важно, что аналогичной популяции клеток в мозге самцов не было найдено.

«Многие исследователи долгое время пытались найти разницу между системой окситоцина у мужчин и женщин, однако до сих пор этому не существует убедительных доказательств. Наше исследование стало большим сюрпризом», — сказал автор Роичи Теруяма.

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Обнаруженные клетки присутствуют в области мозга, которую считают регулятором материнского поведения. Однако экспрессия рецепторов окситоцина и активация клеток происходит только тогда, когда в них присутствует эстроген, подчеркивают авторы. Это взаимодействие означает, что клетки участвуют в формировании материнского инстинкта. Полученные выводы также согласуются с результатами предыдущих исследований, где была обнаружена взаимосвязь между изменением экспрессии рецепторов окситоцина и послеродовой депрессией.

Состояние послеродовой депрессии испытывают около 10-20% женщин после рождения ребенка. Новые результаты можно использовать для разработки более эффективной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что гормоны делают человека расистом.