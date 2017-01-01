Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Разгадана тайна материнского инстинкта

Комментариев: 0
Инстинкт появляется в сочетании окситоцина с эстрогеном в клетках мозга.
Материнский инстинкт активируется гормоном
Материнский инстинкт активируется гормоном
kraskizhizni.com

Различия между мужчинами и женщинами обнаружили в мозге. Но не менее важную роль играют гормоны. Выводы, как надеются исследователи, помогут в лечении послеродовой депрессии.

Читай также: Ученые нашли ген, управляющий материнским инстинктом

Гормон окситоцин играет важную роль в регуляции социального и материнского поведения. В последние годы функция окситоцина приобрела важное значение при разработке новых методов лечения психических расстройств, таких как повышенная тревожность, послеродовая депрессия и расстройство аутистического спектра. Новое исследование американских ученых доказывает, что окситоцин определяет и сам материнский инстинкт.

Команда из Университета штата Луизиана обнаружила группу клеток в мозге самок мышей, которые активируются окситоцином. Важно, что аналогичной популяции клеток в мозге самцов не было найдено.

«Многие исследователи долгое время пытались найти разницу между системой окситоцина у мужчин и женщин, однако до сих пор этому не существует убедительных доказательств. Наше исследование стало большим сюрпризом», — сказал автор Роичи Теруяма.

Читай также: В хромосомах человека нашли необычную ДНК

Обнаруженные клетки присутствуют в области мозга, которую считают регулятором материнского поведения. Однако экспрессия рецепторов окситоцина и активация клеток происходит только тогда, когда в них присутствует эстроген, подчеркивают авторы. Это взаимодействие означает, что клетки участвуют в формировании материнского инстинкта. Полученные выводы также согласуются с результатами предыдущих исследований, где была обнаружена взаимосвязь между изменением экспрессии рецепторов окситоцина и послеродовой депрессией.

Состояние послеродовой депрессии испытывают около 10-20% женщин после рождения ребенка. Новые результаты можно использовать для разработки более эффективной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что гормоны делают человека расистом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: инстинкт, материнский инстинкт, гормоны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь