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Телескоп Hubble заснял идеальную спиральную галактику

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Почти идеально симметричная галактика попала в объектив .
Галактика NGC 2985
Галактика NGC 2985
NASA

Формы и размеры галактик Вселенной поражают воображение своим разнообразием. Одним из ключевых типов является спиральная галактика – классический вид которой представлен на новом снимке, сделанном при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл»). Эта галактика, называемая NGC 2985, лежит на расстоянии свыше 70 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Большая медведица.

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Эта замысловатая, почти идеальная симметрия, наблюдаемая на фото, демонстрирует невероятную сложность строения галактики NGC 2985. Множественные, туго скрученные спиральные рукава расширяются при удалении от яркого ядра галактики, медленно тускнея и растворяясь в темноте безбрежного космоса.

На протяжении миллионов лет спиральные галактики часто испытывают столкновения с другими галактиками. В результате таких столкновений происходит слияние двух или нескольких галактик, при этом спиральная структура исходной галактики деформируется, и форма результирующей галактики часто бывает близка к сферической. Эти объекты обладают собственной красотой, отличающейся от красоты, свойственной спиральным галактикам.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл заснял взрывающуюся звезду.

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Теги: галактика, телескоп, Хаббл
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