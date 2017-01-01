Вояджер-2 на краю Солнечной системы начал терять энергию

Аппарат до сих пор передает данные на Землю.

На краю Солнечной системы, за границами защитного «пузыря», формируемого Солнцем, зонды НАСА, возраст которых насчитывает уже более четырех десятилетий, собирают научные данные, несмотря на то, что уровень их энергии непрерывно сокращается.

Инженеры НАСА выключили систему подогрева оборудования зонда Voyager 2, поскольку уровень

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доступной энергии этого аппарата с каждым днем сокращается. Этот подогреватель связан с инструментом под названием Cosmic-Ray Subsystem, который до сих пор передает данные на Землю, даже несмотря на то, что его температура теперь опустилась до минус 59 градусов по Цельсию. Кроме того, инженеры включили остававшуюся долгое время неактивной систему двигателей этого стареющего аппарата.

«Поскольку наши аппараты стали, безусловно, «долгожителями», нам приходится иметь дело со сценарием, который не предполагался при первичном планировании миссии, - сказала Сюзанна Додд, менеджер проекта Voyager из Лаборатории реактивного движения НАСА, США, в сделанном заявлении. – Мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы получать от этих научных станций максимум полезной информации».

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Аппараты-близнецы миссии Voyager, запущенной в 1977 г., в течение нескольких десятилетий двигались сквозь Солнечную систему, прежде чем выйти в межзвездное пространство. Аппарат Voyager 1 пересек эту границу в 2012 г; зонд Voyager 2 вышел за границы «солнечного пузыря» в ноябре минувшего года.

Уровень электрической энергии обоих космических аппаратов ограничен, поскольку они оснащены радиоизотопными генераторами, которые со временем теряют эффективность. К настоящему времени уровень энергии каждого из аппаратов миссии Voyager находится на уровне порядка 60 процентов от первичного уровня, сообщили представители НАСА.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA не уверено, что Вояджер покинул Солнечную систему.