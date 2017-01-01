Выход зонда из Солнечной системы подтверждено официально.

Пришло время, чтобы попрощаться с одним из самых известных исследователей нашего века: "Вояджер-2" вошел в межзвездное пространство. Об этом 10 декабря объявило НАСА. Это заявление было сделано в преддверии пресс-конференции, на ежегодном заседании американского геофизического Союза.

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Космический аппарат, который был запущен в 1977 году, провел более четырех десятилетий изучения нашу Солнечную систему. Наиболее известным стало изучение Нептуна и Урана во время ближайших пролетов. Теперь он присоединился к его предшественнику Вояджер-1, который ранее ушел за пределы солнечного воздействия.



"Разное время, разные места, но похожие по характеристикам", - сказал Эд Стоун, физик Калифорнийского Института технологий и ученый-проектировщик миссии "Вояджер", во время научного выступления. "Следующие месяцы могут быть очень показательными. ... Еще не все!"

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"Вояджер-2" - единственный космический корабль, который посетил все четыре газовых гиганта - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - и обнаружил 16 лун, а также такие явления, как таинственное большое темное пятно Нептуна, трещины в ледяном панцире Европы и особенности колец на каждой планете.



Ученые усиленно наблюдают за Вояджер-2 с конца августа, когда данные, переданные зондом показали, что он приблизился к местности, которую ученые называют гелиопауза. Пузырь, созданный солнечным ветром из заряженных частиц, истекающих от Солнца и воздействия на окружающую среду в пределах нашей Солнечной системы. Ученые используют гелиопаузу, чтобы определить, где начинается межзвездное пространство.

Напомним, в октябре Вояджер-2 достиг края Солнечной системы.

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