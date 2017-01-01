Как ведет себя огонь в чистом кислороде: Эксперименты
Чем опасен кислород?
Что бы было, если бы наша атмосфера состояла из чистого кислорода?
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Блогер Огненное ТВ смоделировал эту ситуацию и посмотрел, как горят разные предметы в атмосфере, состоящей из чистого кислорода.
Замедленное видео:
- бенгальский огонь в чистом кислороде
- охотничьи спички в чистом кислороде
- бикфордов шнур в чистом кислороде
Напомним, ранее блогеры проверяли, Надолго ли хватит кислорода в закрытой комнате.
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