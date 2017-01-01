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Как ведет себя огонь в чистом кислороде: Эксперименты

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Чем опасен кислород?

Что бы было, если бы наша атмосфера состояла из чистого кислорода?

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Блогер Огненное ТВ смоделировал эту ситуацию и посмотрел, как горят разные предметы в атмосфере, состоящей из чистого кислорода.

Замедленное видео:

  • бенгальский огонь в чистом кислороде
  • охотничьи спички в чистом кислороде
  • бикфордов шнур в чистом кислороде

Напомним, ранее блогеры проверяли, Надолго ли хватит кислорода в закрытой комнате.

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Теги: видео, эксперименты
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