Как ведет себя огонь в чистом кислороде: Эксперименты

Чем опасен кислород?

Что бы было, если бы наша атмосфера состояла из чистого кислорода?

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Блогер Огненное ТВ смоделировал эту ситуацию и посмотрел, как горят разные предметы в атмосфере, состоящей из чистого кислорода.

Замедленное видео:

бенгальский огонь в чистом кислороде

охотничьи спички в чистом кислороде

бикфордов шнур в чистом кислороде

Напомним, ранее блогеры проверяли, Надолго ли хватит кислорода в закрытой комнате.