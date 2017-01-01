Надолго ли хватит кислорода в закрытой комнате? Эксперимент

Как долго сможет человек продержаться в закрытом помещении без доступа свежего воздуха?

Что происходит с человеком в душной комнате? скриншот видео

Блогер из Огненное ТВ проверил, что происходит при уровне углекислого газа выше 1000ppm. Начинает значительно ухудшаться самочувствие и теряется работоспособность, так что нужно следить за уровнем углекислоты не только на работе но и дома.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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