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Надолго ли хватит кислорода в закрытой комнате? Эксперимент

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Как долго сможет человек продержаться в закрытом помещении без доступа свежего воздуха?
Что происходит с человеком в душной комнате?
Что происходит с человеком в душной комнате?
скриншот видео

Блогер из Огненное ТВ проверил, что происходит при уровне углекислого газа выше 1000ppm. Начинает значительно ухудшаться самочувствие и теряется работоспособность, так что нужно следить за уровнем углекислоты не только на работе но и дома.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с царской водкой.

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Теги: кислород, углекислый газ, видео, эксперименты
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