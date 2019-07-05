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Прибыли из Европы: Раскрыта тайна библейского народа

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Предки филистимлян были выходцами из Европы.
ДНК древнего народа расшифровали
ДНК древнего народа расшифровали
phys.org

Международная группа ученых разгадала тайну происхождения филистимлян — древнего народа, упоминающегося в Ветхом Завете и проживавшего на территории Израиля с XII века до нашей эры. Оказалось, что их предки мигрировали через Средиземное море, достигнув города Ашкелона в начале железного века. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи выделили ДНК и проанализировали геном десяти человек, живших в период от 3600 до 2800 лет назад в древнем городе-порту Ашкелон, находящемся на побережье Средиземного моря (юго-запад Израиля). Первые поселения на этом месте были основаны еще восемь тысяч лет назад, а крупный город появился около четырех тысяч лет назад.

Оказалось, что жители Ашкелона были тесно связаны с левантийским генофондом, то есть с народами Леванта (регионом в восточной части Средиземного моря). Однако позднее, в раннем железном веке, появляются генетические варианты европейского происхождения. По словам ученых, это соответствует историческим и археологическим свидетельствам о прибытии предков филистимлян на территорию Израиля.

В исторических текстах содержится мало информации о происхождении филистимлян, кроме того, что их предки, вероятно, прибыли с Крита. Ранее исследователи также обнаружили свидетельства изменения уклада жизни жителей Ашкелона в XII веке до нашей эры, что ученые связали с прибытием филистимлян. Однако другие специалисты посчитали, что причиной стало развитие торговли, а не миграция.

Напомним, ранее сообщалось, что британская ученая назвала имя жены Бога.

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Теги: Библия, археология
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.07.2019, 16:02
Оценка:  0
гость
Да пора понять - библию придумали для лохов что ты присмирять.
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