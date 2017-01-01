На кладбище космических кораблей нашли большое количество бактерий

В мертвой зоне Тихого океана вполне нормально выживают бактерии.

Есть на нашей планете места, которые на первый взгляд кажутся практически безжизненными. Это места вроде зон вечной мерзлоты, Антарктиды или пустынь. Тем не менее, в этих областях буквально «кипит» жизнь. Но есть и еще одна подобная область на нашей планете — гигантская мертвая зона, расположенная в Тихом океане. Очень долго считалось, что эта часть мирового океана практически не обитаема, однако же это далеко не так.

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Эти примечательные воды находятся в самом сердце Южнотихоокеанского круга, в центре которого имеется, так называемый, океанический полюс недоступности. Здесь также располагается Точка Немо. Это точка, имеющая наибольшее удаление от какой-либо суши. Точка Немо известна также, как «кладбище космических кораблей», так как захороняя корабли здесь, риск нанести ущерб природе или людям минимален.

Несмотря на то, что океанический полюс недоступности известен людям достаточно давно, изучением его фауны ученые занимались крайне мало. И долгое время это место было чем-то вроде «морской пустыни».

Не так давно группа немецких исследователей из Института морской микробиологии Макса Планка на борту судна FS Sonne совершила путешествие через эту зону с целью изучения того, кто же населяет таинственные воды. В общей сложности ученые прошли 4350 морских миль (около 7000 километров).

«К нашему удивлению, мы обнаружили большое количество бактерий в поверхностных водах южной части Тихого океана. При этом, их гораздо меньше, если сравнивать с другими частями Атлантики», — говорит один из исследователей, микробиолог Бернхард Фукс. «Вероятно, это самое низкое число микроорганизмов, когда-либо зафиксированное в поверхностных водах океана.»

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Среди микробов, обнаруженных командой, доминировало 20 основных видов. Одна из выявленных популяций, которая привлекла наибольшее внимание исследователей — это AEGEAN-169. Во-первых, она оказалась самой многочисленной, а во-вторых эти бактерии обнаружили в поверхностных водах. При этом предыдущие исследования позволили найти их лишь на глубине в 500 метров.

«Это указывает на интересную особенность бактерий к адаптации. Микроорганизмы, которые раньше проживали на большой глубине, теперь могут обитать в поверхностных водах, приспосабливаясь к температуре и воздействию ультрафиолета», — заявила один из членов команды, микробиолог Грета Реинтьес.

Полученные образцы проб также подтвердили, что океанический полюс недоступности является уникальной средой обитания, где организмы могут приспосабливаться к экстремальным физико-химическим условиям. При этом отдаленность и относительная недоступность для человека делает эти воды одними из самых чистых в мире, а значит изменения видов в них можно фиксировать в максимально естественных условиях без воздействия со стороны нашей цивилизации.

Напомним, ранее ученые заявили, что на спутнике Юпитера могут жить питающиеся радиацией бактерии.

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