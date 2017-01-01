Телескоп Кеплер нашел странно мигающую звезду

Мигания звезды совершенно хаотичны.

Ученые нашли странную звезду, находящуюся от нас примерно в 350 световых годах. У нее было детектировано 28 падений яркости, и хотя эти снижения яркости были в целом схожи, промежутки между ними кажутся совершенно случайными.

Читай также: Звезда смогла выжить после катастрофы

Двойная система, о которой идет речь, получила название EPIC 249706694. Космический телескоп «Кеплер» (который завершил работу в прошлом году) наблюдал за ней в течение 87 дней и зарегистрировал 28 падений яркости (эти падения, как правило, связываются с прохождением перед диском звезды планеты; таким образом ищут экзопланеты — данный метод называется транзитной фотометрией): за исключением двух случаев их степень была одинаковой. «Необычность этих затемнений… в том, что они не проявляют периодичности», — пишут исследователи в новой работе. Как отмечают ученые, только не более четырех событий (из обнаруженных затемнений) могут быть частью периодической последовательности.

Согласно расчетам исследователей, чтобы производить такие затемнения, один объект — одна звезда — должен превосходить Землю по размерам примерно в два раза, а другая звезда должна походить размерами на Юпитер (EPIC 249706694, как уже отмечалось, является двойной звездой).

Читай также: Получены сигналы от самых первых звезд во Вселенной

Отмечается, что затемнения могли бы вызываться рядом объектов, но чтобы в системе было так много разных планет, производящих одну и ту же степень затемнения, — это был бы очень странный случай. То же самое касается и астероидов — они могли бы производить затемнения со случайными интервалами, однако с трудом верится, что все они приводили бы к одинаковой степени падения яркости. По словам ученых, все транзитные сценарии, рассмотренные ими, оказались неудачными.

Возможно, что некоторые особенности самой звезды приводят к падению яркости — например, кратковременные звездные пятна; чтобы проверить эту гипотезу (а также возможные другие), впрочем, ученым потребуется и далее детально изучать систему.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы доказали существование плоских звезд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.