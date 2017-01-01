Звезда смогла выжить после катастрофы

Астрономы объяснили, как у нее это получилось.

Эта Киля (Форамен) – одна из самых эффектных и знаменитых звездных систем южного неба и одна из самых больших в нашей галактике. Вместе две ее звезды светят в миллионы раз ярче Солнца, а в ходе Великой вспышки в 1843 г. были еще ярче, уступая лишь Сириусу. С годами сияние Эты Киля снова ослабло, к тому же его поглощает вещество выброшенного тем взрывом вещества, образовавшее небольшую, похожую на песочные часы туманность Гомункул.

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Начиная с 2003 г. астрономы наблюдают эхо той далекой катастрофы, излучение, отраженное скоплениями межзвездной пыли, и приходящее на Землю с запозданием в 170 лет. Натан Смит (Nathan Smith) и его коллеги использовали для этого мощные телескопы расположенных в Чили обсерваторий Las Campanas и Gemini South. Их новые точные измерения показали, что скорость вещества, которое выбросила погибшая в Великой вспышке звезда, была на порядок быстрее, чем считалось, достигая 32 млн км/ч.

Иначе говоря, произошел мощнейший взрыв, сравнимый со взрывом сверхновой, – однако Эта Киля каким-то образом выжила. Объяснить этот парадокс удается в рамках нового сценария катастрофы, который выдвинули ученые. Авторы пишут об этом в двух статьях, опубликованных журналом MNRAS (PDF 1, 2). По этой версии, у сегодняшнего тандема Эты Киля имелся и третий компаньон: две массивные образовывали тесную пару, более мелкий вращался в отдалении.

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Когда в ходе своего жизненного цикла самая крупная звезда начала сбрасывать свои внешние оболочки, соседка поглощала это вещество, накопив в итоге массу порядка 100 масс Солнца. Звезда-"донор" же уменьшилась до 30 солнечных масс, сохранившись лишь в виде горячего гелиевого ядра, которое наблюдается в системе сегодня.

Перенос материи привел к смещению центра масс системы, и «гелиевая» звезда отодвинулась от своего крупного партнера, нарушив орбиту третьего компонента системы. Слетев с траектории, он сблизился с основной большой звездой и, в конце концов, столкнулся с ней, вызвав ярчайшую вспышку.