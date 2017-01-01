В Египте нашли новые мумии и путь в загробный мир

Находку сделали на севере страны.

Польские археологи обнаружили в некрополе Саккара рядом с пирамидой фараона Джосера комплекс сооружений, который возможно, символизировал путь в загробный мир, сообщается на сайте PAP. Он состоял из тоннелей, расположенных вблизи пирамиды, а также окружающего ее сухого рва. Кроме того, в ходе раскопок исследователи нашли недалеко от пирамиды несколько десятков мумий, похороненных около двух тысяч лет назад.

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В 30 километрах от Каира рядом с деревней Саккара находится один из некрополей Мемфиса, столицы Древнего царства. В Саккаре сооружались гробницы и пирамиды некоторых фараонов I–VI династий, в том числе здесь было построено древнейшее каменное сооружение, сохранившееся до сих пор: пирамида фараона III династии Джосера. Он правил примерно в 2667–2648 годах до нашей эры. Пирамида представляет собой шесть каменных ступеней, построенных около 2650 лет назад. Ее размеры составляют 129×115 метров, высота — 62 метра. К северу от пирамиды был построен мемориальный храм Джосера. Погребальный комплекс был обнесен построенной из известняка стеной высотой около 10,5 метров, а вокруг нее выкопан глубокий сухой ров. Площадь комплекса составляла 15 гектаров, на его территории польско-египетская археологическая миссия проводит раскопки в Саккаре с 1980 года.

Изображение Анубиса A. Kowalska

Одними из последних находок в погребальном комплексе Джосера стали несколько тоннелей, предположительно, ведущих к пирамиде фараона, и сооруженных в одно время с ней. Один из них, длиной около 20 метров, заканчивался небольшим помещением, в котором исследователи нашли украшенный изображениями змей гарпун — он, вероятно, использовался для ритуальных целей. «Это оружие могло быть либо одним из ожидающих фараона испытаний, либо служить ему защитой», — объясняет руководитель раскопок Камил Курашкевич (Kamil O. Kuraszkiewicz) из Варшавского университета. Древние египтяне верили, что путь в загробный мир усеян опасностями, и пока душа доберется до места, где ее ждет суд, ее могут не раз погубить потусторонние чудовища.

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В полевом сезоне 2018 года ученые нашли в 20 метрах от тоннеля вырубленный в камне лаз, который, возможно, ведет в еще один тоннель. Он оказался завален большим куском скальной породы, за который ученым еще не удалось проникнуть. Курашкевич предполагает, что эти тоннели могли символизировать путь в загробное царство, который нужно было преодолеть Джосеру. Эту гипотезу подтверждает и строение сухого рва, окружающего погребальный комплекс. В начале XX века в нем нашли поперечные стены с переходами, которые находились в нескольких метрах над дном, лестницы и ряды глубоких ниш, назначение которых неизвестно.

«Сухой ров мог быть моделью пути в загробный мир, который должен был пройти фараон. Это была дорога с препятствиями, такими как стены с переходами, которые охраняли опасные существа. Ниши могли быть созданы для них», — говорит Курашкевич.

Захоронения в некрополе A. Kowalska

Другой находкой польских археологов стали несколько десятков плохо сохранившихся мумий, обнаруженных недалеко от пирамиды Джосера. Ученые датировали их римским периодом, примерно 2000 лет назад. В отличие от богато украшенных гробниц фараонов и их сановников, мумии были похоронены очень просто. Большинство из них хоронили вообще без саркофагов, их заворачивали в погребальные пелены и клали в ямы, выкопанные в песке. Некоторые клали в деревянные саркофаги, один из которых оказался украшен иероглифическими надписями. Но по словам археологов это были не надписи, а их имитация.

«Ремесленник, который рисовал на [саркофаге] иероглифы, по-видимому, не умел читать, и возможно, пытался воспроизвести то, что видел раньше. В любом случае некоторые из нарисованных символов не являются иероглифами и в целом текст не читается», — объясняет Курашкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Египте новую пирамиду.

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