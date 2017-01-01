В Египте нашли гробницы с мумиями кошек

Семь гробниц содержали также мумии скарабеев.

В некрополе Саккара на севере Египта археологи обнаружили семь гробниц Древнего царства и позднего периода, сообщает в фейсбуке Министерство по делам древностей. Одна из усыпальниц принадлежала влиятельному чиновнику конца пятой династии, в других были найдены мумии и статуи кошек, а также мумии жуков-скарабеев.

Одна из гробниц Ministry of Antiquities of Egypt

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Рядом с селением Саккара, которое находится в 30 километрах южнее современного Каира, располагался некрополь Мемфиса, столицы Древнего царства. Здесь хоронили фараонов Раннего (продолжалось в период с 3150 по 2686 годы до нашей эры) и Древнего царств (2686-2181 годы до нашей эры). Знатных жителей Мемфиса хоронили здесь до начала римской эпохи. В некрополе находится ступенчатая пирамида фараона третьей династии Джосера и несколько усыпальниц фараонов шестой династии.

Французские археологи много лет проводят раскопки в восточной части некрополя. В 2008 году работы были приостановлены для того, чтобы исследовать, каталогизировать и реставрировать уже найденные артефакты и останки, но в апреле 2018 года раскопки возобновились. В субботу, 10 ноября министр по делам древностей Халед Эль-Энани (Khaled El-Enany) сообщил о находке семи гробниц рядом с пирамидой фараона Усеркафа, правившего в конце XXVI- начале XXV веков до нашей эры.

Гробницы со скарабеями Ministry of Antiquities of Egypt

Четыре гробницы датировали эпохой Древнего царства, концом пятой-началом шестой династий (XXII век до нашей эры). Самая значительная из них принадлежала вельможе по имени Хуфу-Имхат, который был смотрителем зданий в царской резиденции.

Гробница с изображением кобры Ministry of Antiquities of Egypt

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Остальные три гробницы были сделаны в период Нового царства, но они долгое время оставались пустыми. Во время позднего периода, которы продолжался в 664-332 годах до нашей эры, их использовали для погребения кошачьих мумий, посвященных богине Бастет. Помимо десятков мумий в них были найдено около 100 деревянных раскрашенных статуй кошек и бронзовая статуя богини Бастет с кошачьей головой. Также в усыпальницах, впервые в некрополе Саккара были найдеы две мумии жуков-скарабеев, саркофаги в виде кобр и крокодилов с мумиями соответствующих животных и деревянные статуи, изображающие льва, корову и сокола. В некрополе были найдены около тысячи фаянсовых амулетов, посвященных разным божествам, в том числе, Гору, Птаху и Анубису, письменные принадлежности и папирусы с главами из Книги мертвых, написанных демотическим письмом, а также корзины и веревки, сделанные из папируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницы бедняков.