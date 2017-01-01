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Ученые предупредили о новом массовом вымирании

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Две трети насекомых в Европе на грани исчезновения.
Насекомые в Европе на грани исчезновения
Насекомые в Европе на грани исчезновения
phys.org

Немецкие энтомологи нашли свидетельство начала массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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По словам ученых, насекомые, которые составляют две трети видового разнообразия животных, гибнут с угрожающей скоростью, что приведет к катастрофическим последствиям для пищевых цепей и экосистем. К такому выводу специалисты пришли на основе результатов отбора более 80 миллионов образцов членистоногих, который происходил в течение примерно 30 лет. Насекомые собирались с помощью ловушек в 63 местах вдоль берегов Рейна.

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. Членистоногие являются пищей для птиц, популяции которых тоже сокращаются. Исследователи считают, что Западная Европа может вскоре пройти «точку невозврата» из-за критического сокращения биоразнообразия, после чего природные экосистемы уже никогда не восстановятся в прежнем виде.

Напомним, ранее сообщалось, что на Земле началось очередное глобальное вымирание.

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Теги: насекомые, вымирание, Европа
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