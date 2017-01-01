Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Определена опасная для мозга порция алкоголя

Комментариев: 0
Нарушение чувства воли возникает даже от полулитра пива.
Алкоголь негативно влияет на чувство воли
Алкоголь негативно влияет на чувство воли
freepik

Нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании показали, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли у здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Алкоголь повышает творческие способности - ученые

В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении. При этом ученые рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий физический стимул. Так, если человек пошевелил рукой, а потом увидел вспышку света, то действие рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен тесно связан с чувством воли.

Испытуемые пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Оказалось, что при этом добровольцы еще сильнее связывали волевое действие и стимул, чем обычно. По мнению исследователей, это говорит, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так. Чрезмерная уверенность водителя способствует потенциально опасному поведению.

Напомним, ранее сообщалось, что частое употребление алкоголя ломает гены.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: алкоголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь