Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Частое употребление алкоголя ломает гены

Комментариев: 1
Гены меняются, что вызывает большую тягу к алкоголизму.
Алкоголизм ломает гены
Алкоголизм ломает гены
ИноСМИ

Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов. В результате у человека возникает еще большая тяга к алкоголю. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Алкоголизм научились выявлять посмертно

Специалисты изучили гены, участвующие в регуляции поведения: PER2 и POMC. Первый отвечает за работу биологических часов организма, а второй формирует реакцию на стресс. В исследовании приняли участие умеренно пьющие, а также люди, употребляющие значительное количество алкоголя (что определяется как пьянство), и алкоголики. Ученые сравнили степень метилирования PER2 и POMC у этих групп населения. При метилировании, что является формой эпигенетической регуляции, к ДНК присоединяются метильные группы, что изменяет активность генов.

Оказалось, что при пьянстве и алкоголизме наблюдается повышенный уровень метилирования, подавляющего работу генов и снижающего скорость, с которой эти гены производят белки. Чем больше человек употреблял спиртное, тем сильнее были изменения. Кроме того, после просмотра картинок, изображающих стрессовую ситуацию, люди с тягой к алкоголю испытывали большее желание выпить.

Напомним, ранее сообщалось, что отказ от алкоголя приводит к серьезному заболеванию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: алкоголь, алкоголизм, гены
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
SEMPENTY    30.01.2019, 17:23
Оценка:  0
SEMPENTY
Ну это вся Россия...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь