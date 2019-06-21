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Energizer выпустил телефон за 12 евро

Комментариев: 2
У него две симки, фонарик и радио.
Energizer E12
Energizer E12
gsmarena.com

Мобильный телефон Energizer E12 получил такое название по той причине, что он стоит всего 12 евро. При этом он характеризуется слотами для двух SIM-карт, поддержкой MP3, фонариком и прочими возможностям.

Energizer E12
Energizer E12
gsmarena.com

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Весит телефон всего 91 г, внутри размещен аккумулятор емкостью 1000 мА•ч, которого хватает для 8 часов воспроизведения музыки или недели работы в режиме ожидания.

Говоря о музыке, стоит отметить наличие поддержки карт памяти MicroSD (до 16 ГБ) и мультимедийных клавиш под экраном для управления воспроизведением. Также есть FM-радио и отдельная кнопка для его включения.

Energizer E12 оснащен основной и фронтальной VGA-камерами. Светодиодный фонарик располагается на верхней части смартфона. Телефон может работать только в сетях второго поколения.

Energizer E12
Energizer E12
gsmarena.com

Напомним, ранее Energizer показал смартфон на 18000 мАч.

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Теги: телефон, Energizer
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.06.2019, 10:19
Оценка:  0
гость
КруТО....
BROKER666    21.06.2019, 09:34
Оценка:  0
BROKER666
ну если так назвали, то могли бы и аккумулятор помощьнее поставить... хотя-бы на 4А*ч
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