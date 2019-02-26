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Energizer показал смартфон на 18000 мАч

Комментариев: 1
Такой кирпич позволит смотреть видео два дня подряд.
Смартфон-кирпич
Смартфон-кирпич
macrumors.com

Посетителям выставки Mobile World Congress дали пощупать самый толстый современный смартфон Energizer Power Max P18K Pop, который обладает батареей на 18 000 мАч. Естественно, от этих ампер-часов смартфон буквально распирает — толщина его корпуса равна 18 мм.

Смартфон-кирпич
Смартфон-кирпич
macrumors.com

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Но, судя по фотографиям со стендов, выглядит он куда больше этих 18 мм. Утверждается, что батареи смартфона хватит на 90 часов звонков, 2 дня проигрывания видеороликов. Правда, и заряжаться смартфон будет очень долго — 9 часов. А потому если вы поздно ложитесь спать, то рискуете не успеть зарядить смартфон на 100% к своему пробуждению. Смартфон умеет подзаряжать и другие устройства.

Energizer Power Max P18K Pop получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей, чип MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится тройная камера, а двойная камера для селфи выдвигается из корпуса.

Смартфон-кирпич
Смартфон-кирпич
macrumors.com

Продажи смартфона начнутся в июне этого года по цене $680.

Напомним, ранее сообщалось, что Energizer выпустит телефон с батареей на 16 000 мАч.

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Теги: Energizer, смартфон
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    26.02.2019, 16:19
Оценка:  0
Boxerogos
Толщина большая,прошлогодний проц не самых лучших характеристик,вес порядка 700 граммов,защиты вообще нет никакой,цена высокая...Эти недостатки перекрывают все достоинства.Короче,шлак!
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