Energizer показал смартфон на 18000 мАч

Такой кирпич позволит смотреть видео два дня подряд.

Посетителям выставки Mobile World Congress дали пощупать самый толстый современный смартфон Energizer Power Max P18K Pop, который обладает батареей на 18 000 мАч. Естественно, от этих ампер-часов смартфон буквально распирает — толщина его корпуса равна 18 мм.

Смартфон-кирпич macrumors.com

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Но, судя по фотографиям со стендов, выглядит он куда больше этих 18 мм. Утверждается, что батареи смартфона хватит на 90 часов звонков, 2 дня проигрывания видеороликов. Правда, и заряжаться смартфон будет очень долго — 9 часов. А потому если вы поздно ложитесь спать, то рискуете не успеть зарядить смартфон на 100% к своему пробуждению. Смартфон умеет подзаряжать и другие устройства.

Energizer Power Max P18K Pop получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей, чип MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится тройная камера, а двойная камера для селфи выдвигается из корпуса.

Смартфон-кирпич macrumors.com

Продажи смартфона начнутся в июне этого года по цене $680.

Напомним, ранее сообщалось, что Energizer выпустит телефон с батареей на 16 000 мАч.

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