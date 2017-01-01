2019 год может стать рекордно жарким в Арктике

Таяние льдов будет проходить быстрее.

Температура воздуха в Гренландии уже бьет многолетние рекорды, что привело к раннему и массовому таянию ледников. Это угрожает не только местной экосистеме, но и всему миру — повышение уровня мирового океана будет происходить более быстрыми темпами.

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В 2019 году Арктика может прогреться до экстремальных значений и потерять больше льда, чем когда-либо. Существует вероятность, что площадь морского льда сократится сильнее, чем в рекордном 2012 году, сообщает phys.org.

Тревожные сигналы уже начали приходить из Гренландии. 12 июня одна из местных метеостанций зафиксировала температуру 17,3°С, что всего на 0,3°С ниже абсолютного максимума, установленного 30 июня 2012 года. Ранее, 30 апреля, другая станция зафиксировала рекорд для этого дня — всего -1,2°С.

Напомним, ранее было названо самое жаркое место на Земле.

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