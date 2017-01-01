В Китае нашли доказательство древнейшего употребления конопли

Дым конопли вдыхали еще 2,5 тысячи лет назад.

Исследователи обнаружили древнейшее археологическое доказательство курения конопли, то есть ее сжигания и вдыхания получившегося дыма, говорится в Science Advances. Они нашли каннабинол — продукт окисления активного вещества марихуаны тетрагидроканнабинола — в захоронениях возрастом 2,5 тысячи лет в горах Памира на северо-западе Китая. Вероятно, древние горцы сжигали коноплю во время погребальных ритуалов. Как считают авторы исследования, в Евразии курение трубок появилось после открытия Нового Света, но практика сжигания каких-то веществ и вдыхания получившегося дыма существовала с древности.

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Согласно молекулярным исследованиям, родиной конопли было Тибетское плато, где она появилась около 28,6 миллионов лет. Жители Азии начали употреблять семена конопли в пищу около 10 тысяч лет назад, делать из волокон конопли одежду — примерно 5,5 тысяч лет назад. Геродот в своей «Истории», написанной около 440 года до нашей эры, рассказывал про скифов, которые жгли семена конопли во время очистительных ритуалов и вдыхали курившийся дым. Его свидетельство подтверждается и археологическими доказательствами: в одном из Пазырыкских курганов (Пазырыкская культура существовала на Алтае в VI-III веках до нашей эры) археологи нашли обугленные семена, которые по форме и структуре были похожи на семена дикой конопли. Однако достоверных доказательств того, что древние люди курили коноплю, до недавних пор не было. Также археологи находили остатки растений конопли в захоронениях в Китае, датированных 2,4-2,8 тысяч лет назад. Предположительно, их использовали в медицинских или ритуальных целях, но как именно, было неясно.

Ответить на этот вопрос отчасти смогли китайские и германские археологи под руководством Николь Бойвин (Nicole Boivin) из Института мировой истории Общества Макса Планка. Они обнаружили в захоронениях на зороастрийском кладбище на северо-западе Китая древнейшие свидетельства курения конопли.

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Зороастрийское кладбище в местечке Цзирцзянкал (Jirzankal) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нашли в 2013 году. Его использовали около 2,5 тысяч лет назад. В захоронениях обнаружили останки людей, часть из которых, предположительно, принесли в жертву. Помимо них археологи нашли многочисленные деревянные артефакты, в том числе 10 алтарей, которые, вероятно использовали в качестве курильниц. В некоторых из них остались обугленные камни.

Авторы статьи проанализировали органический осадок с 10 фрагментов алтарей и четырех камней с помощью хромато-масс-спектрометрии. На девяти деревянных фрагментах и двух камнях они обнаружили каннабинол — слабое психоактивное вещество, которое образуется при окислении дельта-9-тетрагидроканнабинола, активного вещества марихуаны.

Исследователи считают, что обнаружили первое археологическое доказательство курения конопли. Они замечают, что сегодня курение ассоциируется у нас с сигаретами, сигарами и трубками. Но курительные трубки появились в Евразии только после открытия Нового Света, а доказательств, что такой способ курения существовал на континенте до этого, нет. В то же время вдыхание дыма, который получался в результате сжигания каких-то веществ, практиковался с древности.

По мнению авторов, практика использования конопли в качестве психоактивного вещества зародилась в Центральной Азии и по Шелковому пути распространилась в другие части континента. «Эти результаты поддерживают гипотезу о том, что коноплю, как психоактивное вещество впервые использовали в горных районах на востоке Центральной Азии, а потом эта практика распространилась в другие регионы мира», — говорит Николь Бойвин.

Это предположение подтверждает изотопный анализ останков 34 человек с кладбища Цзирцзянкал. Судя по соотношению изотопов стронция (87Sr/86Sr), которое позволяет определить место рождения человека, 10 из них приехали из других мест. Однако алтарь, в котором жгли коноплю, оказался только в одной из 10 могил иммигрантов. Возможно, это указывает на то, что это была местная ритуальная практика.

Ранее исследователи предположили, что распространению конопли способствовали кочевые племена, одомашнившие лошадей. 4-5 тысяч лет назад степняки мигрировали на восток, на Алтай, в Монголию и Северный Китай, и, по-видимому, ввели в этих регионах в употребление коноплю.

Напомним, ранее сообщалось, что первый император Китая искал эликсир бессмертия.

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