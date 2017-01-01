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В Китае нашли доказательство древнейшего употребления конопли

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Дым конопли вдыхали еще 2,5 тысячи лет назад.
Найденное приспособление для сжигания конопли
Найденное приспособление для сжигания конопли
Xinhua Wu

Исследователи обнаружили древнейшее археологическое доказательство курения конопли, то есть ее сжигания и вдыхания получившегося дыма, говорится в Science Advances. Они нашли каннабинол — продукт окисления активного вещества марихуаны тетрагидроканнабинола — в захоронениях возрастом 2,5 тысячи лет в горах Памира на северо-западе Китая. Вероятно, древние горцы сжигали коноплю во время погребальных ритуалов. Как считают авторы исследования, в Евразии курение трубок появилось после открытия Нового Света, но практика сжигания каких-то веществ и вдыхания получившегося дыма существовала с древности.

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Согласно молекулярным исследованиям, родиной конопли было Тибетское плато, где она появилась около 28,6 миллионов лет. Жители Азии начали употреблять семена конопли в пищу около 10 тысяч лет назад, делать из волокон конопли одежду — примерно 5,5 тысяч лет назад. Геродот в своей «Истории», написанной около 440 года до нашей эры, рассказывал про скифов, которые жгли семена конопли во время очистительных ритуалов и вдыхали курившийся дым. Его свидетельство подтверждается и археологическими доказательствами: в одном из Пазырыкских курганов (Пазырыкская культура существовала на Алтае в VI-III веках до нашей эры) археологи нашли обугленные семена, которые по форме и структуре были похожи на семена дикой конопли. Однако достоверных доказательств того, что древние люди курили коноплю, до недавних пор не было. Также археологи находили остатки растений конопли в захоронениях в Китае, датированных 2,4-2,8 тысяч лет назад. Предположительно, их использовали в медицинских или ритуальных целях, но как именно, было неясно.

Ответить на этот вопрос отчасти смогли китайские и германские археологи под руководством Николь Бойвин (Nicole Boivin) из Института мировой истории Общества Макса Планка. Они обнаружили в захоронениях на зороастрийском кладбище на северо-западе Китая древнейшие свидетельства курения конопли.

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Зороастрийское кладбище в местечке Цзирцзянкал (Jirzankal) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нашли в 2013 году. Его использовали около 2,5 тысяч лет назад. В захоронениях обнаружили останки людей, часть из которых, предположительно, принесли в жертву. Помимо них археологи нашли многочисленные деревянные артефакты, в том числе 10 алтарей, которые, вероятно использовали в качестве курильниц. В некоторых из них остались обугленные камни.

Авторы статьи проанализировали органический осадок с 10 фрагментов алтарей и четырех камней с помощью хромато-масс-спектрометрии. На девяти деревянных фрагментах и двух камнях они обнаружили каннабинол — слабое психоактивное вещество, которое образуется при окислении дельта-9-тетрагидроканнабинола, активного вещества марихуаны.

Исследователи считают, что обнаружили первое археологическое доказательство курения конопли. Они замечают, что сегодня курение ассоциируется у нас с сигаретами, сигарами и трубками. Но курительные трубки появились в Евразии только после открытия Нового Света, а доказательств, что такой способ курения существовал на континенте до этого, нет. В то же время вдыхание дыма, который получался в результате сжигания каких-то веществ, практиковался с древности.

По мнению авторов, практика использования конопли в качестве психоактивного вещества зародилась в Центральной Азии и по Шелковому пути распространилась в другие части континента. «Эти результаты поддерживают гипотезу о том, что коноплю, как психоактивное вещество впервые использовали в горных районах на востоке Центральной Азии, а потом эта практика распространилась в другие регионы мира», — говорит Николь Бойвин.

Это предположение подтверждает изотопный анализ останков 34 человек с кладбища Цзирцзянкал. Судя по соотношению изотопов стронция (87Sr/86Sr), которое позволяет определить место рождения человека, 10 из них приехали из других мест. Однако алтарь, в котором жгли коноплю, оказался только в одной из 10 могил иммигрантов. Возможно, это указывает на то, что это была местная ритуальная практика.

Ранее исследователи предположили, что распространению конопли способствовали кочевые племена, одомашнившие лошадей. 4-5 тысяч лет назад степняки мигрировали на восток, на Алтай, в Монголию и Северный Китай, и, по-видимому, ввели в этих регионах в употребление коноплю.

Напомним, ранее сообщалось, что первый император Китая искал эликсир бессмертия.

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Теги: конопля, Китай
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