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Найдена причина возникновения огромных дыр в Антарктиде

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Полынья в Антарктиде
Полынья в Антарктиде
phys.org

Ученые Вашингтонского университета определили основные причины возникновения огромных дыр в ледяном покрове у побережья Антарктиды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали спутниковые снимки морского льда, а также данные, полученные роботизированными зондами и морскими слонами, оснащенными датчиками. Оказалось, что полыньи вдали от берега возникают из-за сочетания ряда факторов, включая необычные условия в океане и интенсивные шторма, что обрушиваются на море Уэдделла.

Когда ветры, окружающие Антарктиду, начинают дуть ближе к берегу, в восточной части моря Уэдделла возникают интенсивные восходящие потоки морской воды. Подводная возвышенность Мод Райз создает крупное завихрение этого потока. Когда в поверхностном слое океана повышается соленость, зимний шторм может вызвать опрокидывание циркуляции. Теплая соленая вода поступает к поверхности, охлаждается и делается более плотной, после чего опускается. В результате создается петля обратной связи, препятствующей образованию льда.

Напомним, полынья Мод-Райз была замечена в 2016-2017 годах, когда морские льды достигают наибольшей толщины. В сентябре 2017 года ее площадь достигала 9500 квадратных километров и в течение месяца выросла до 80 тысяч квадратных километров. В начале летних месяцев, когда лед начал отступать, полынья слилась с открытым океаном. Это явление также наблюдалось в 1970-х годах.

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Теги: Антарктида, климат
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