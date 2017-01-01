Под самым большим кратером Луны обнаружили аномалию

Это остатки астероида, который врезался в наш спутник.

Она может содержать металл из астероида, который врезался в Луну и образовал этот кратер.

“Представьте себе, что вы берете груду металла в пять раз больше, чем Гавайи, и закапываете ее под землей. Это примерно столько, сколько неожиданной массы мы обнаружили“, - сказал ведущий автор Питер Б. Джеймс из Университета Бэйлора.

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Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров и несколько миль в глубину. Несмотря на свои размеры, его нельзя увидеть с Земли, потому что он находится на противоположной стороне Луны.

Чтобы измерить неуловимые изменения силы гравитации вокруг Луны, исследователи проанализировали данные с космических кораблей, использованных для миссии НАСА по изучению гравитационного поля и внутреннего строения Луны (GRAIL).

«Когда мы объединили их с данными лунной топографии с Лунного разведывательного орбитера (LRO), мы обнаружили неожиданно большое количество массы в сотнях миль под бассейном Южный полюс Эйткен», сказал Джеймс. «Одно из объяснений этой дополнительной массы заключается в том, что металл из астероида, образовавшего этот кратер, все еще находится в мантии Луны».

Плотная масса - «что бы это ни было и откуда бы оно ни взялось» - находится под дном бассейна более чем на полмили. Компьютерное моделирование больших ударов астероидов позволяет предположить, что при правильных условиях железоникелевое ядро ??астероида может распасться в верхней мантии Луны во время удара.

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Другое предположение состоит в том, что большая масса может представлять собой концентрацию плотных оксидов, связанную с последней стадией затвердевания океана в лунной магме.

По словам ученых, бассейн Южный полюс - Эйткен, который образовался около 4 миллиардов лет назад, является самым большим сохранившимся кратером в Солнечной системе. По всей Солнечной системе могли происходить и более сильные воздействия, в том числе и на Земле, но большинство их следов потеряно.

Джеймс назвал бассейн «одной из лучших естественных лабораторий для изучения катастрофических воздействий, древних процессов, которые сформировали все каменистые планеты и спутники, которые мы видим сегодня».

Исследование «Глубокая структура лунного бассейна Южный полюс - Эйткен» опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне больше трещин, чем считалось ранее.

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