На Марсе нашли признаки жизни

Жизнь может скрываться в горных породах.

Роверу, осуществляющему поиски жизни на поверхности Марса, возможно, следует обратить внимание на горные породы, которые выглядят, словно итальянская паста "феттуччине", сообщают астробиологи в новом исследовании.

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Бактерии, которые контролируют формирование такого рода горных пород на Земле, являются очень древними и способны существовать и развиваться в очень жестких условиях, близких к условиям, поддерживающимся на Марсе, сообщает геолог из Иллинойского университета, США, Брюс Фуке (Bruce Fouke), возглавляющий это новое исследование, финансируемое НАСА.

"Они имеют необычное название Sulfurihydrogenibium yellowstonense, - сказал он. - Мы называем их просто Sulfuri".

Эти бактерии относятся к штамму, эволюция которого происходила еще перед так называемой "кислородной катастрофой" (изменение характера атмосферы Земли с восстановительного на окислительный и появление в ней свободного кислорода - прим. пер.), завершившейся примерно 2,35 миллиарда лет назад, сказал Фуке. Они способны выживать в экстремально горячих, стремительно движущихся потоках воды, поднимающихся из подземных горячих источников. Они могут вынести воздействие ультрафиолетовых лучей и способны размножаться в условиях с экстремально низкими уровнями кислорода, используя лишь серу и диоксид углерода в качестве источников энергии.

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"Вместе эти особенности данных бактерий делают их прекрасными кандидатами на роль гипотетических марсианских микроорганизмов", - сказал Фуке.

И поскольку колонии этих бактерий формируют волокнистые структуры, на которых происходит последующее образование кристаллических волокон из горных пород, имеющих вид итальянской пасты, то эти жизненные формы будет относительно несложно обнаружить на поверхности Красной планеты, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что признаком обитаемых планет может быть ядовитый газ.

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