Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Марсе нашли признаки жизни

Комментариев: 0
Жизнь может скрываться в горных породах.
Камни в форме пасты
Камни в форме пасты
NASA

Роверу, осуществляющему поиски жизни на поверхности Марса, возможно, следует обратить внимание на горные породы, которые выглядят, словно итальянская паста "феттуччине", сообщают астробиологи в новом исследовании.

Читай также: Жизнь на Марсе скрывается в дырах

Бактерии, которые контролируют формирование такого рода горных пород на Земле, являются очень древними и способны существовать и развиваться в очень жестких условиях, близких к условиям, поддерживающимся на Марсе, сообщает геолог из Иллинойского университета, США, Брюс Фуке (Bruce Fouke), возглавляющий это новое исследование, финансируемое НАСА.

"Они имеют необычное название Sulfurihydrogenibium yellowstonense, - сказал он. - Мы называем их просто Sulfuri".

Эти бактерии относятся к штамму, эволюция которого происходила еще перед так называемой "кислородной катастрофой" (изменение характера атмосферы Земли с восстановительного на окислительный и появление в ней свободного кислорода - прим. пер.), завершившейся примерно 2,35 миллиарда лет назад, сказал Фуке. Они способны выживать в экстремально горячих, стремительно движущихся потоках воды, поднимающихся из подземных горячих источников. Они могут вынести воздействие ультрафиолетовых лучей и способны размножаться в условиях с экстремально низкими уровнями кислорода, используя лишь серу и диоксид углерода в качестве источников энергии.

Читай также: На Марсе нашли возможные признаки жизни возле вулканов

"Вместе эти особенности данных бактерий делают их прекрасными кандидатами на роль гипотетических марсианских микроорганизмов", - сказал Фуке.

И поскольку колонии этих бактерий формируют волокнистые структуры, на которых происходит последующее образование кристаллических волокон из горных пород, имеющих вид итальянской пасты, то эти жизненные формы будет относительно несложно обнаружить на поверхности Красной планеты, добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что признаком обитаемых планет может быть ядовитый газ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Марс, жизнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь