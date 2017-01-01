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У человека нашли уникальные гены, которых нет у других животных

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Ранее считалось, что и у человека, и у мухи десятки генов, кодирующих белки факторы транскрипции, выполняют идентичные функции.
Даже похожие гены работают неодинаково
Даже похожие гены работают неодинаково
hightech.plus

Белки, кодирующие факторы транскрипции, контролируют процесс синтеза мРНК. Они распознают определенные обрывки кода ДНК, так называемые мотивы, и используют их для того, чтобы включать или выключать гены. Ранее предполагалось, что если факторы транскрипции выглядят одинаково у разных организмов, то и выполняют одинаковую функцию, будь то человек или муха. Но новое исследование доказывает, что так бывает не всегда.

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Ученые из Университета Торонто описали новый вычислительный метод, который позволяет намного точнее предсказывать мотивы у различных видов. Они обнаружили, что некоторые подклассы факторов транскрипции обладают гораздо большим функциональным разнообразием, чем считалось ранее, пишет Phys.org.

Даже между шимпанзе и человеком, чьи геномы на 99% идентичны, есть десятки факторов транскрипции, которые распознают различные мотивы между этими видами, и влияют на экспрессию сотен разных генов.

"Мы считаем, что эти молекулярные отличия могли бы вызвать некоторые отличия между шимпанзе и человеком", — сказал Сэм Ламберт, главный автор исследования.

Определенные факторы транскрипции, свойственные лишь человеку, принадлежат к классу так называемых С2Н2-факторов и обладают пальцевидными выступами из ионов цинка, которыми они цепляются к ДНК. Их роль в организме не до конца ясна, но предполагается, что они отвечают за уникальные черты человеческой анатомии и физиологии — иммунную систему, мозг и сексуальный диморфизм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае вырастили обезьян с частью мозга человека.

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Теги: гены, человек
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