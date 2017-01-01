У человека нашли уникальные гены, которых нет у других животных

Ранее считалось, что и у человека, и у мухи десятки генов, кодирующих белки факторы транскрипции, выполняют идентичные функции.

Белки, кодирующие факторы транскрипции, контролируют процесс синтеза мРНК. Они распознают определенные обрывки кода ДНК, так называемые мотивы, и используют их для того, чтобы включать или выключать гены. Ранее предполагалось, что если факторы транскрипции выглядят одинаково у разных организмов, то и выполняют одинаковую функцию, будь то человек или муха. Но новое исследование доказывает, что так бывает не всегда.

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Ученые из Университета Торонто описали новый вычислительный метод, который позволяет намного точнее предсказывать мотивы у различных видов. Они обнаружили, что некоторые подклассы факторов транскрипции обладают гораздо большим функциональным разнообразием, чем считалось ранее, пишет Phys.org.

Даже между шимпанзе и человеком, чьи геномы на 99% идентичны, есть десятки факторов транскрипции, которые распознают различные мотивы между этими видами, и влияют на экспрессию сотен разных генов.

"Мы считаем, что эти молекулярные отличия могли бы вызвать некоторые отличия между шимпанзе и человеком", — сказал Сэм Ламберт, главный автор исследования.

Определенные факторы транскрипции, свойственные лишь человеку, принадлежат к классу так называемых С2Н2-факторов и обладают пальцевидными выступами из ионов цинка, которыми они цепляются к ДНК. Их роль в организме не до конца ясна, но предполагается, что они отвечают за уникальные черты человеческой анатомии и физиологии — иммунную систему, мозг и сексуальный диморфизм.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае вырастили обезьян с частью мозга человека.

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