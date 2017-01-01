Коктейль для Клеопатры: Воссоздан древнеегипетский алкогольный напиток

Напиток был получен после анализа дрожжей в древних кувшинах.

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) воссоздали алкогольный напиток, который готовили и употребляли пять тысяч лет назад в Древнем Египте и других государствах. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Исследователи проанализировали остатки колоний дрожжей в порах осколков керамических сосудов, которые использовались для хранения пива и медового вина. Эти кувшины были датированы годами правления египетского фараона Нармера (примерно 3000 год до нашей эры), арамейского царя Азаила (800 год до нашей эры) и Неемии (400 год до нашей эры).

Были реконструированы полные геномы каждого образца дрожжей, которые оказались похожими на те, что используются в настоящее время в традиционных африканских пивоварнях. Это помогло ученым приготовить свой вариант древнего напитка, при этом эксперты сочли его качественным и безопасным для употребления.

Ранее сообщалось, что исследователи из Университета Торонто в Канаде и Грузинского национального музея обнаружили следы самого древнего вина в мире, возраст которого достигает восьми тысяч лет. Находка сделана при химическом анализе фрагментов глиняного сосуда эпохи неолита.

Напомним, ранее физики разобрались, почему пиво устойчиво к проливанию.

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