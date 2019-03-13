Названо одно из условий для появления жизни на планетах

У двойных звездных систем больше шансов на появление жизни.

Планетные системы могут формироваться в довольно жестких условиях: молодые планеты часто рождаются внутри звездных скоплений, где часто имеют место мощные столкновения. Разумеется, эти условия не увеличивают шансы планеты оказаться обитаемой, однако в новом исследовании астрономы нашли один положительный момент в этом непростом периоде жизненного цикла планеты. Модель, построенная студентом Университета Шеффилд, Великобритания, Бентани Вуттон (Bethany Wootton) и доктором Ричардом Паркером (Richard Parker), показывает, что границы обитаемой зоны – области вокруг звезды, температуры в которой позволяют воде существовать в жидкой форме – изменяются вокруг звездных пар, так называемых двойных звездных систем.

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Эти два ученых открыли, что при прохождении третьей звезды рядом с парой может произойти сближение двух звезд пары, сопровождающееся расширением границ обитаемой зоны.

Примерно треть от числа всех звездных систем в нашей Галактике, предположительно, состоит из двух или более звезд, и эта доля оказывается еще больше среди молодых звезд. Если эти звезды находятся на сравнительно большом расстоянии друг от друга, то размер обитаемой зоны вокруг каждой из звезд определяется индивидуальным излучением каждой звезды. Если звезды сближаются, размер обитаемой зоны возрастает, поскольку излучение двух звезд складывается, и итоговая температура, необходимая для поддержания воды на поверхности планеты в жидкой форме, повышается, пояснили авторы открытия. Эти выводы базируются на результатах расчетов, согласно которым для типичной «звездной колыбели», состоящей из 350 звезд, примерно 20 звездных пар будут сжаты с увеличением размеров обитаемых зон, добавили они.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздадут в лаборатории условия для появления жизни.

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