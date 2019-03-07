Беззащитный и пушистый: Ученые воссоздали внешний вид детенышей тираннозавра

Динозавр был милый. Но в детстве.

Одиннадцатого марта в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке откроется выставка, посвященная тираннозаврам. В ней археологи объединили все последние находки, касающиеся этого рода динозавров. Многие экспонаты представили известных ящеров с незнакомой стороны — например, в образе детенышей. Подробнее о находках рассказали сами палеонтологи изданию The New York Times.

Предполагаемый внешний вид тираннозавра nytimes.com

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По словам куратора Марка Норелла (Mark Norell), интерес к тираннозаврам возрос за последние 20 лет. Он выражается в увеличенном количестве научных работы на заданную тему и в открытии все новых окаменелостей. По сравнению с тем, как выглядела ситуация 30 лет назад, сейчас информационная картина о тираннозаврах — «совершенно другой мир». Поэтому возникла необходимость систематизировать накопленные знания и воплотить их в наглядных образах. Для этого и предназначена выставка.

Взрослый тираннозавр рекс в возрасте 20 лет весил от шести до девяти тонн. Его рост от ступней до вершины бедер равнялся 3,6-3,9 метра, а длина тела доходила до 13 метров. Однако во время роста детеныши выглядели совершенно иначе. Их маленькое тело длиною около 100 сантиметров покрывал густой мех, часть его оставалась на спине и хвосте после взросления. Передние лапы намного длиннее относительно тела, чем у зрелой особи. Хотя эти конечности у огромного тираннозавра кажутся бесполезными, археологи предполагают, что они имели значение в период роста. Марк Норелл указал на то, что кости передних лап очень крепкие, а суставы подвижные — возможно, они помогали молодым динозавром охотиться и удерживать или разрывать добычу. Тем не менее только вылупившиеся из яйца детеныши становились легкой добычей для хищников, и многие из них не доживали до года. Однако они быстро росли и, по мнению ученых, набирали в день по три килограмма.

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Тираннозавр рекс жил 67 миллионов лет назад, но его родственники расхаживали по Земле еще 167 миллионов лет назад. Они не отличались такими выдающимися размерами, как их потомок, но имели похожую форму тела. Исходя из найденных следов, археологи считают, что они вели социальный образ жизни и охотились группами. С увеличением размера изменилась и форма поведения. Кроме того, ученые отмечают, что тираннозавр рекс обладал большим мозгом даже в соотношении с телом, что, вероятно, выделяло его среди других динозавров на интеллектуальном уровне.

Ранее палеонтологи из Университета Южной Калифорнии изучили зуб вымершей акулы, который застрял в шейном позвонке большой летающей рептилии 80 миллионов лет назад. Полученные данные позволили узнать больше о взаимодействии двух древних существ.

Напомним, ранее ученые пересмотрели внешний вид тираннозавра.

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