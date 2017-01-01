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В США одобрили самый быстрый антидепрессант

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Он начинает действовать в течение нескольких часов.
Новое лекарство действует быстрее обычных
Новое лекарство действует быстрее обычных
freepik.com

Американские регуляторы одобрили применение первого на рынке быстродействующего препарата от депрессии. Он будет выпускаться в виде назального спрея. Отмечается, что действовать препарат начинает в течение нескольких часов, а не дней или недель, как в случае с существующими лекарствами.

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Применение нового вида антидепрессанта будет строго ограничено, его назначение возможно лишь в случаях, когда другие препараты не помогли (при резистивной депрессии, в частности). Действие одобренного лекарства отличается от тех, что предлагают существующие, которые нацелены на выработку серотонина и облегчают состояние. Новый препарат блокирует нейротрансмиттер глутамат.

Курс лечения предполагает прием лекарства дважды в неделю на протяжении месяца. Одна доза обойдется в США в $900. Принимать препарат можно лишь под наблюдением сертифицированных врачей. У него набор побочных эффектов, поэтому после приема пациенты будут находиться под наблюдением врачей в течение пары часов.

Мнения медиков касательно антидепрессанта нового типа разделились. Практически все считают его очень эффективным, однако просят не создавать хайп вокруг него – лекарство нельзя считать стопроцентной панацеей.

Когда препарат поступит в продажу, не уточняется.

Напомним, ранее ученые выяснили, что от самоубийств спасает лишняя чашка кофе.

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Теги: антидепрессант, США, лекарства
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