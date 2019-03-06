Найдено животное со странствующим анусом

Каждый раз животное отращивает себе новый анус.

Некоторые морские гребневики оказались способны образовывать на теле временные отверстия для выделения и снова заращивать их до следующего раза. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Invertebrate Biology.

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Мягкотелые гребневики ловко плавают благодаря слаженным биениям множества ресничек и остаются успешными водными хищниками уже больше 500 миллионов лет. Так, занесенные морскими судами в Черное и Каспийское моря инвазивные гребневики Mnemiopsis leidyi нанесли огромный урон местным экосистемам, уничтожив большую часть зоопланктона и приведя к резкому сокращению популяций рыб.

Вместе с тем биологи еще крайне плохо понимают многие аспекты их жизни и устройства. Долгое время гребневиков вообще смешивали с медузами в общий тип кишечнополостных. Однако стрекающие медузы используют одно и то же отверстие одновременно в качестве «ротового» и «анального» — как для поглощения пищи, так и для выделения. Гребневики же выделяют через одно или несколько специальных отверстий — анальных пор.

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Сидни Тамм (Sidney Tamm) и его коллеги из Лаборатории морской биологии Чикагского университета исследовали выделительную систему гребневиков Mnemiopsis leidyi с помощью дифференциальной интерференционно-контрастной микроскопии. Такой метод позволяет рассмотреть некоторые биологические объекты, не окрашивая их и тем самым не внося дополнительных искажений. Он и помог заметить, что анальная пора на теле M. leidyi не имеет определенного положения.

"Между актами выделения оно не наблюдается, — добавляет Сидни Тамм. — Его не получается рассмотреть ни глазом, ни в микроскоп". Само выделение у M. leidyi происходит с удивительно четким соблюдением «расписания»: у мелких личиночных форм — каждые 10 минут, у взрослых (длиною до пяти-шести сантиметров) — каждый час. Это, по мнению ученых, указывает на то, что контролируется выделение прежде всего работой «внутренних часов» организма, а не внешними факторами; чем больше вырастает тело гребневика, тем реже происходит выделение.

Оболочка, заполненная отходами метаболизма, сближается с клетками поверхности тела и вдавливается в них, сливаясь и образуя временное отверстие, через которое и идет выделение. Затем оно исчезает — до следующего раза.

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