Возле Земли пролетел астероид размером с самолет

Астероид пролетел в ночь на 5 марта.

Астероид размером с гигантский авиалайнер прошел рядом с нашей планетой вчера, в понедельник 4 марта.

Этот космический камень, получивший название 2015 EG, не представлял угрозу для нашей планеты, поскольку прошел на безопасном расстоянии в 441600 километров от нее – что эквивалентно 1,1 среднего расстояния между Землей и Луной – в 21:03 GMT.

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Астероид 2015 EG, как можно понять из его названия, был открыт в 2015 г. Согласно оценкам НАСА, размер этого астероида составляет от 19 до 43 метров, и в настоящее время он движется в Солнечной системе со скоростью порядка 34472 километра в час. На сегодняшний день этот космический камень является одним из пяти астероидов, отслеживаемых радарами НАСА, однако астероид 2015 EG из этой пятерки подошел к Земле на самое близкое расстояние, согласно службе Asteroid Watch американского космического агентства.

Пролет астероида 2015 EG должен был оказаться ближайшим к Земле, до тех пор пока НАСА не открыло в феврале два новых астероида, которые подошли к нашей планете на еще более близкое расстояние. Астероид 2019 CN5 был замечен при помощи обзора неба Catalina Sky Survey НАСА 12 февраля, спустя всего лишь сутки после того, как этот космический камень прошел точку максимального сближения с Землей, находящуюся на расстоянии 118200 километров от нашей планеты. Затем 15 февраля НАСА заметило астероид 2019 CS5, всего лишь за двое суток до того, как он сблизился с нашей планетой до расстояния, лишь слегка меньшего, по сравнению с расстоянием до астероида 2015 EG в точке его максимального сближения с Землей.

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Этот второй по счету февральский астероид пройдет мимо Земли вновь 9 сентября, однако в этот раз он не подойдет к нашей планете настолько близко - в сентябре космический камень будет оставаться на расстоянии порядка 63 миллиардов километров от нашей планеты, что эквивалентно 160 расстояниям Земля-Луна.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA пролетел рядом с самым удаленным объектом Солнечной системы.

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