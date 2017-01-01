Болеет? Найдена галактика с низким содержанием железа

Мало того, галактика еще и одинока.

Астрономы обнаружили «анемичную» галактику с необычно низким содержанием железа относительно магния, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Она относится к классу ультрадиффузных галактик, и, в отличие от подобных ей объектов, блуждает в одиночестве.

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Ультрадиффузные галактики — это относительно новый класс астрономических объектов, который был обнаружен лишь в 2015 году. Несмотря на то, что они могут обладать такими же размерами и массой, как Млечный Путь, звезд в них будет в сотни, а то и в тысячи раз меньше. Из-за низкой светимости такие галактики очень трудно зарегистрировать, а также крайне сложно изучать. Как правило, их встречают в скоплениях, в связи с чем ученые долгое время считали, что, на самом деле, это остатки обычных галактик, которые подверглись очень сильному воздействию окружающих объектов. Однако теперь исследовали обнаружили ультрадиффузную галактику-одиночку, которая, судя по всему, смогла сохранить свой первичный вид.

Игнасио Мартин-Наварро (Ignacio Martín-Navarro) из Институт астрономии Общества Макса Планка и его коллеги с помощью спектрографа интегрального поля Keck Cosmic Web Imager, установленного в обсерватории Кека, нашли ультрадиффузную галактику DGSAT I. В отличие от всех предыдущих объектов этого класса, она находилась вдали от галактических скоплений (на окраине сверхскопления Персея-Рыб) и не имела близких соседей. Оценки размеров галактики показали, что в ней высокое отношение темной материи к барионной, однако примечательно другое: выяснилось, что галактика имеет необычный химический состав.

Снимок обычной спиральной галактики (справа) и ультрадиффузной галактики DGSAT I. Обе имеют сходный размер, но ультрадиффузная галактика заметно тусклее UCO

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Современные галактики содержат больше тяжелых элементов, чем те, что образовались сразу после Большого взрыва. Однако DGSAT I оказалась «анемичной» — в ней было неожиданно мало железа, будто бы она сформировалась из облака, почти не загрязненного продуктами взрывов сверхновых. Вместе с тем, относительное количество магния в галактике было нормальным и соответствовало современным наблюдениям. Это удивило ученых, так как магний тоже образуется при вспышках сверхновых, и обычно два элемента находят вместе.

Объяснить такую особенность DGSAT I авторы статьи пока что не могут. Такое высокое отношения магния к железу находят в областях с намного большей плотностью, поэтому ученые предполагают, что галактика сформировалась в экзотических условиях. С одной стороны, низкая плотность звездного населения могла бы препятствовать образованию двойных звезд, но тогда бы астрономы наблюдали устойчивую зависимость между отношением магния к железу и плотностью галактики, но таких данных пока что нет. С другой стороны, звезды в DGSAT I могли успеть образоваться до того, как сверхновые типа Ia загрязнили бы окружающую среду железом, но данные показывают, что формирование звезд в галактике заняло около 10 миллиардов лет — этого времени достаточно, чтобы продукты взрывов попали в DGSAT I.

Исследователи предполагают, что галактика-одиночка может стать окном в раннюю Вселенную и рассказать о том, в каких условиях рождались звезды много миллиардов лет назад. В будущем ученые надеются тщательно изучить DGSAT и разрешить загадку ее рождения.

Недавно ученые нашли ультрадиффузную галактику, в которой почти полностью отсутствует темная материя. Это исключительное открытие, так как принято считать, что галактики содержат больше темной материи, чем барионной, из которой состоят звезды, планеты и другие объекты.

Напомним, ранее выяснилось, что Млечный путь ворует газ из другой галактики.

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