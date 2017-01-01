Астрономы впервые зарегистрировали столкновение двух планет

При столкновении одна из планет уменьшилась в размерах.

В 1,7 тысячи световых лет от нас, в созвездии Лебедя, расположена похожая на Солнце звезда Kepler-107, у которой известны четыре планеты. Две из них привлекли особенное внимание ученых: при приблизительно одинаковых размерах (около 1,5 диаметра Земли) Kepler-107b и Kepler-107c резко отличаются по массе: первая тяжелее Земли в 3,5 раза, а вторая — в 9,4. Это означает, что плотность ближайшей к звезде Kepler-107b составляет около 5,3 г/см3, а следующей за ней Kepler-107c — уже впечатляющие 12,6 г/см3.

Читай также: Окольцевали: У астероида впервые обнаружили пояс как у Сатурна

Этой проблемой заинтересовались Альдо Бономо (Aldo Bonomo) из Туринской астрофизической обсерватории и его коллеги. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, они отметили, что прежде невысокую массу Kepler-107b связывали с расстоянием до материнской звезды: находясь к ней в 25 раз ближе, чем Земля к Солнцу, планета может терять значительное количество материи, уносимой звездным ветром. Однако в этом случае улетучились бы прежде всего легкие вещества, а средняя плотность планеты была бы выше, рассуждают авторы.

В результате астрономы выдвигают альтернативную гипотезу, которая связывает аномальную плотность Kepler-107с с пережитой ею космической катастрофой. Столкновение с массивным небесным телом могло выбросить в космос значительные количества вещества с поверхности, включая большую часть силикатных пород мантии. Планета резко уменьшилась в размерах, оставшись в виде практически обнаженного, плотного и массивного железосодержащего ядра.

Проведенное учеными моделирование подтвердило, что такой сценарий действительно позволяет получить наблюдаемую у далекой звезды картину. По их оценкам, Kepler-107с может состоять из железа на внушительные 70 процентов, и если изложенная авторами картина подтвердится, это будет первым известным свидетельством столкновения экзопланет далеко за пределами Солнечной системы.

Напомним, ранее астрономы засекли поглощение планеты звездой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.