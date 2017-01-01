Ученые научились управлять крысами силой мысли

Китайские ученые смогли управлять животными.

Нейрофизиологи уже демонстрировали возможности прямого считывания и передачи паттернов нейронной активности с одного мозга на другой. Это проделывали и на крысах с помощью внедренных в голову микроэлектродов, и на людях, используя электроэнцефалографию (ЭЭГ). Однако теперь китайские ученые «соединили мозги» и тех и других, создав интерфейс, позволяющий человеку передавать сигналы на мозг крысы и управлять ею при выполнении достаточно сложных задач по навигации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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Работу совместно проделали две команды исследователей Чжэцзянского университета в китайском Ханчжоу — биологи из группы профессора Кеди Сюй (Kedi Xu) и программисты под руководством Ган Паня (Gang Pan). Шести лабораторным крысам удалось удачно внедрить по паре микроэлектродов, срабатывавших по беспроводному сигналу. Животных обучили различать команды того и другого электродов и реагировать на один, поворачивая направо, а на другой — налево.

Были подготовлены к эксперименту и люди-добровольцы. Аппарат ЭЭГ передавал сигналы их мозга на компьютер, позволив обучить алгоритмы распознаванию двух паттернов активности, соответствующих простым командам — «налево» и «направо», — при этом обычное моргание сообщало команду «вперед». Наконец, люди и грызуны были соединены вместе. Животных поместили в довольно сложный для них лабиринт с лестницами и туннелями. Однако, находясь «под управлением человека», они раз за разом легко и быстро справлялись с задачей.

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Авторы считают, что такие прямые «межвидовые интерфейсы "мозг — мозг"» в будущем позволят создавать настоящих животных-«киборгов», полностью управляемых и подходящих для выполнения поисковых, спасательных и других задач. Впрочем, некоторые специалисты смотрят на такую перспективу скептически.

"Можно ли использовать такую технологию, чтобы управлять крысой, несущей небольшую рацию и камеру через разрушенное здание? — спрашивает Ангус Макморланд (Angus McMorland) из Оклендского университета. — Да, выглядит так, что это может сработать, однако обычное ручное управление будет куда надежнее".

Напомним, ранее сообщалось, что американский профессор предлагает вводить пароли силой мысли.

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