В США зафиксировали ледяное землетрясение

Сильные морозы вызвали криосеймы.

Вечером 30 января многие жители Чикаго были напуганы громкими звуками. Трудно было точно определить их природу: это определенно не были выстрелы или фейерверки. Вероятнее всего, люди стали свидетелями редкого явления, известного как ледяные землетрясения (cryoseisms, ice quakes).

Эти громкие шумы, также известные как криосейсмы, — сейсмические события, вызванные внезапным замерзанием и расширением подземных вод, которые могут произойти из-за сильного падения температуры. Расширяющийся лед может раскалывать камни и землю, создавая при этом громкие шумы.

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“Мы знакомы с этим редким явлением: оно происходит при значительном снижении температуры, когда насыщенная почва быстро охлаждается. Лед в земле может расширяться достаточно быстро, создавая громкий шум на поверхности. Учитывая последние изменения температуры в Чикаго, вероятнее всего, области с насыщенным грунтом могли бы привести к расширению воды и шуму на поверхности“, — предполагает геолог Стивен Батталья (Steven Battaglia).

В этом году резкие перепады температуры потрясли северную часть США: так, в Чикаго из-за полярного вихря температура воздуха упала до минус 46 °C. По данным WHP-TV, о подобных криосейсмах сообщалось в Индианаполисе (штат Индиана) и штате Пенсильвания. По мнению Баттальи, в связи с потеплением температуры в результате изменения климата такого рода события могут стать более распространенным явлением в ближайшем будущем.

Из-за сильных морозов береговая линия пресноводного озера Мичиган в Чикаго — одно из североамериканских Великих озер и самое крупное из находящихся полностью в США — превратилась в ледяное произведение искусства. По словам Тома Скиллинга (Tom Skilling), давнего чикагского прогнозиста и главного метеоролога WGN-TV, озеро Мичиган никогда не замерзало полностью, однако, по его словам, это, возможно, самый сильный и длительный холод, который он помнит на Среднем Западе.

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По данным Национальной службы погоды и окружающей среды Канады (National Weather Service and Environment Canada), зимой 1903-1904, 1976-1977, 1978-1979 и 2013-2014 годов лед покрывал от 90 до 95 процентов озера Мичиган, но не было зарегистрировано зимы, когда озеро замерзало полностью. Причина тому — волны и ветер в сочетании с теплом в самом озере.

Специфический пар, покрывающий поверхность озера, как утверждает Скиллинг, обусловлен контактом воздуха, температура которого составляет минус 20 градусов, с водой, находящейся чуть выше уровня замерзания. По его словам, прожив в Чикаго 40 лет, он никогда раньше не видел столь впечатляющего явления.

Напомним, ранее сообщалось, что гигантский айсберг может изменить погоду на Земле.

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