На Луне нашли самый древний камень с Земли

Сам камень доставили на Землю еще в 1971 году.

Земля 4 миллиарда лет назад в изображении художника Simone Marchi

В журнале Earth and Planetary Science Letters вышла статья, посвященная анализу лунных образцов, которые доставили на Землю в ходе миссии Аполлон-14. В экспериментальных образцах найдены частички минералов, которые, по мнению ученых, не могли образоваться на Луне.

Читай также: ТОП-10 инопланетных пейзажей на Земле

Запуск Аполлон-14 прошел в 1971 году. В ходе этой миссии состоялась третья высадка людей на Луну. Тогда же космонавт и один из трех членов экипажа Эдгар Митчелл (Edgar Mitchell) собрал образцы лунного грунта. Сейчас международная команда ученых, в которую входят специалисты из Швеции, Австралии и США, проанализировала их и выдвинула предположение, что некоторые могли попасть на спутник с Земли 3,9 миллиарда лет назад.

В качестве доказательства своей теории авторы приводят состав образцов. В нем найдены кусочки кварца, полевого шпата и циркона. Кроме того, химический анализ показал, что порода сформировалась в окисленной среде при температурах, которые характерны для Земли. Если же предположить, что она могла образоваться на Луне, тогда с учетом давления кристаллизации это произошло бы на глубине 167 километров, что крайне маловероятно, не говоря уже об уровне кислорода, который имел спутник четыре миллиарда лет назад.

Сравнение расстояний от Земли до Луны David A. Kring

Читай также: На Луне нашли пещеру для строительства базы

Наличие циркона во многом помогло ученым, потому что этот минерал содержит уран, период полураспада которого известен. Так они смогли определить, что порода образовалась примерно 4-4,1 миллиарда лет назад, предположительно, на глубине 20 километров.

Согласно их теории, 3,9 миллиарда лет назад на Землю, возраст которой тогда составлял всего 540 миллионов лет, упал астероид, выбив тем самым часть породы в космос. Поскольку Луна тогда была в три раза ближе к планете, чем сегодня, осколки осели на ее поверхности. Проверить гипотезу несложно, но для этого необходимо добыть новые образцы лунного грунта. Если теория верна, то там должны остаться еще камни с тем же составом и характеристиками.

Двадцать первого января завершилось первое полное лунное затмение 2019 года. Тогда же некоторые наблюдатели заметили короткую вспышку на поверхности Луны. Позже оказалось, что она образовалась из-за падения метеорита на поверхность спутника.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.