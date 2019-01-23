Исследование: Высокие женщины живут дольше

Женщины выше 175 сантиметров имеют шанс дожить до 90 лет.

Исследование нидерландских ученых выявило связь между продолжительностью жизни женщин и их ростом. Выяснилось, что женщины выше 175 сантиметров могут прожить дольше своих более низких знакомых. А если они еще поддерживали физическую форму, то продолжительность их жизни возрастает еще больше.

Читай также: Ученые: Гены не влияют на продолжительность жизни

"Полученные данные показывают, что как рост, так и физическая активность связаны с продолжительностью жизни, но эти ассоциации, по-видимому, различаются у мужчин и женщин. К примеру, чем больше времени проводят мужчины за физическими тренировками, тем выше их шансы достичь старости", — утверждает один из руководителей исследования Ллойд Брандтс (Lloyd Brandts), результаты которого опубликованы в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

Свою работу сотрудники Маастрихтского университета начали с изучения данных исследования Netherlands Cohort Study, в котором принимали участие 120 тысяч мужчин и женщин в возрасте 55-69 лет с 1986 по 2007 год. В анкетировании содержались вопросы об их росте, весе и количестве физических нагрузок в период, когда им было по 20 лет. Внимание ученых было сосредоточено исключительно на самых пожилых участниках опроса — тех, кому на момент его окончания уже исполнилось 90 лет. Таких набралось 7807 человек (3646 мужчин и 4161 женщины). Из них 433 мужчины (16,7 процента) и 994 женщины (34,4 процента) достигли 90-летнего возраста.

Изучив их данные, ученым удалось обнаружить связь между продолжительностью жизни женщин и их ростом, а также индексом массы тела (ИМТ) и его последующим увеличением. У женщин ростом выше 175 сантиметров было больше шансов дожить до 90 лет, чем у женщин ниже 160 сантиметров. Женщины, страдающие ожирением или, наоборот, нехваткой веса, имели меньше шансов достичь того же возраста, чем женщины со стандартным весом. Та же формула работает и для тех, кто набирал вес после 20 лет. По словам авторов, на продолжительность жизни также могут повлиять физические нагрузки, с которыми, однако, важно не переусердствовать: те, кто выгуливал собак или катался на велосипеде до часа в день, имели больше шансов достичь заветного возраста, однако долгие нагрузки, например полтора часа в день, наоборот, ухудшали ситуацию.

Читай также: Женщины против мужчин: почему слабый пол живет дольше

Интересно, что в продолжительности жизни мужчин не играли большой роли ни их рост, ни индекс массы тела, ни его повышение после 20 лет. В их случае все решали занятия спортом, причем, в отличие от женщин, их длительность (более полутора часов в день) позитивно сказывалась на долголетии.

Ученые не могут дать однозначного ответа, почему ожирение сказывается на долголетии женщин больше, чем в случае с мужчинами, однако могут предположить, что дело в социальной стигматизации и депрессии, связанной с этим. Из-за того, что избыточный вес у мужчин менее осуждаем в обществе, возможно, мужчины с хорошим психическим состоянием имеют тенденцию набирать вес с течением времени. Однако женщины относятся к этому гораздо критичнее, а потому прибавка в весе может свидетельствовать о плохом психическом здоровье, что сказывается на долголетии.

Вместе с тем исследователи предупреждают, что их работа носит обсервационный характер, а ее результаты не доказывают, что рост напрямую влияет на шансы людей жить дольше.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни человека сократилась.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.