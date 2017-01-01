Ученые: Гены не влияют на продолжительность жизни

Если ваша бабушка прожила до 100 - не значит, что и вас ждет долголетие.

Генетики из двух американских компаний - Calico Life Sciences и Ancestry.com - провели исследование генетической и фенотипической информации 400 миллионов человек, родившихся в XIX и XX веке. Оценка наследственных и жизнеобразующих факторов заставила пересмотреть значимость генов в продолжительности жизни. Работа опубликована в журнале Genetics.

Ancestry.com — крупнейшая в мире коммерческая генеалогическая компания. Она предоставляет услуги по составлению генеалогического древа. По словам представителей организации, к февралю 2018 года за генетическими тестами обратились более семи миллионов человек. Данные компании использовались для оценки соотношения фенотипических и генетических факторов.

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В ходе исследования специалисты обнаружили необычную деталь: продолжительность жизни супругов совпадала чаще, нежели продолжительность жизни родных братьев или сестер противоположного пола, несущих общий генетический материал. Более того, они определили, что родственники со стороны супруга, например зять, с которыми человек не ведет общее хозяйство и не разделяет генетических связей, тоже имеют схожую продолжительность жизни. На основе этих данных авторы сделали вывод, что внешние обстоятельства, влияющие на стиль жизни, определяют продолжительность больше, чем считалось ранее. В предыдущих исследованиях влияние ДНК оценивалось в 15–30 процентов, сейчас ученые снизили его до семи процентов.

Кроме того, авторы предположили наличие третьего фактора, который опосредованно воздействует на продолжительность жизни, — ассортативные браки. В этом случае, по их мнению, существует тенденция к выбору партнера по схожим фенотипическим чертам. К примеру, если человек богат, он выбирает супруга с тем же уровнем благосостояния. Однако это же предположение касается и внешних проявлений генетической информации, например роста.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые определили предел продолжительности жизни человека.