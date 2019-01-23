Сторонники плоской Земли объяснили лунное затмение

Все объяснили таинственным объектом.

Кроваво-красный цвет Луны во время полного лунного затмения довольно трудно объяснить без базового понимания орбитальной механики, однако сторонники конспирологической теории плоской Земли предложили новый способ обойти стороной научные факты и придумали оригинальное псевдонаучное объяснение этого явления.

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Во время полного лунного затмения, совпавшего с суперлунием на минувших выходных (20-21 января), астрономы-любители наблюдали Луну, проходящую в тени Земли. Естественный спутник нашей планеты выглядит красным во время лунных затмений по той же самой причине, по какой рассветы и закаты имеют багрово-красный цвет на Земле – поскольку солнечный свет рассеивается при прохождении через атмосферу.

Согласно сторонникам конспирологической теории плоской Земли, это астрономическое явление на самом деле дает редкую возможность взглянуть на таинственный «отбрасывающий тень объект», который движется по орбите вокруг Солнца и время от времени проходит прямо перед Луной, если смотреть на нее с Земли, которая, согласно этой точке зрения, имеет форму, напоминающую пиццу.

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Хотя сторонники теории плоской Земли считают нашу планету плоской, как блин, они удивительным образом единодушны в том, что Солнце и Луна представляют собой сферические объекты. Однако эти «теоретики» утверждают, что как Солнце, так и Луна обращаются вокруг северного полюса «блиновидной» Земли и никогда не оказываются на другой стороне «блина». Впрочем, если бы эти рассуждения имели отношение к истине, то лунные затмения в тех формах, в каких мы их наблюдаем, не могли бы происходить, поскольку Луна должна находиться на противоположной от Земли стороне, чтобы произошло лунное затмение. Именно поэтому сторонникам теории плоской Земли пришлось вводить для объяснения полного лунного затмения таинственный объект, отбрасывающий тень при прохождении перед Солнцем, однако остающийся невидимым все остальное время, как было указано в сообщении, появившемся на веб-сайте The Flat Earth Wiki Общества сторонников плоской Земли.

Напомним, ранее американец взлетел на ракете, чтобы доказать теорию плоской Земли.

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