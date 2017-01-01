Европейский телескоп снял погибшую звезду

Такая же судьба ждет и наше солнце.

Астрономы получили новое изображение планетарной туманности ESO 577-24. Снимок был сделан с помощью телескопа Very Large Telescope в рамках программы “Космические сокровища ESO“, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

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Планетарные туманности возникают на поздних этапах жизни звезд с низкой и средней массой (от 0,8 до 8 масс Солнца) и олицетворяют собой недолгий (≈20 тысяч лет) переход звезды из асимптотической ветви гигантов в белые карлики. Внешние слои звезды на этапе планетарной туманности начинают расширяться а сжимающееся ядро и горение остатков звездного топлива приводит к пульсациям светила, выбрасывающим газ в космос. В результате этого образуются газовые туманности различной формы, похожих на спирали, сферы, песочные часы, прямоугольники и более сложные фигуры. Подобная судьба ждет и наше Солнце через несколько миллиардов лет.

Планетарная туманность ESO577-24 находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли в созвездии Девы и была открыта в 1950-х годах в рамках обзора NGS-POSS (National Geographic Society – Palomar Observatory Sky Survey). Возраст туманности составляет около десяти тысяч лет, она видна благодаря ультрафиолетовому излучению, испускаемому центральной звездой туманности, являющейся белым карликом, которое ионизирует сброшенные газовые оболочки. Благодаря чувствительному приемнику FORS2, установленному на телескопе VLT (Very Large Telescope) в Чили, астрономы смогли разглядеть структуру газовых облаков в туманности, а также ее центральную звезду. Кроме того на снимок попало множество далеких галактик, а также астероид, оставивший тусклый след ниже и левее центральной звезды.

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В ходе проекта “Космические сокровища ESO“ астрономы получают фотографии интересных и просто красивых объектов, когда телескопы не могут вести научные наблюдения из-за неподходящих условий. В тех случаях, когда полученные данные могут в дальнейшем быть использованы для научных целей, они сохраняются в научном архиве.

Напомним, ранее астрономы показали, как погибнет наше Солнце.

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