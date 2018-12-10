Извержение вулкана на Гавайях поставило ученых в тупик

Вулкан Килауэа удивил ученых своим поведением.

Килауэа считается самым активным вулканом в мире, поэтому ученые заранее установили множество датчиков в этой местности в надежде получить больше данных: извержение вулкана в конце мая — начале июня сопровождалось большим распространением лавы, которая разрушила много домов и изменила часть ландшафта острова, а также предоставило огромные объемы информации, дав беспрецедентную картину извержения. В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи описывают последовательность этих событий и почему они отличаются от других извержений вулканов.

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Исследователи обнаружили, что кальдера — циркообразная котловина, образовавшаяся в результате извержения — появилась совсем не так, как предполагалось. Во-первых, она опустилась примерно на 500 метров вглубь, а во-вторых, сам процесс происходил пошагово — всего было зафиксировано 62 этапа. Ученые также были удивлены, обнаружив, что подземные воды не сыграли значимой роли во взрывах, которые произошли при разрушении кальдеры: они были вызваны давлением поршневого типа, возникающим в результате каждой дефляции.

Еще одним неожиданным открытием стал тот факт, что в те части моря, куда внезапно попало большое количество расплавленной лавы, жизнь вернулась всего через 100 дней. Оказалось, железобактерии воспользовались моментом и «поселились» в отложившихся потоках лавы. Ученые также нашли доказательства гидротермальной активности в тех районах. Это наблюдение важно, так как ранее считалось, что на это необходимо больше времени.

Сейчас вулкан затих, однако исследователи продолжают изучать его окрестности — в особенности те, что расположены вдоль рифтовой зоны нижней части восточной стороны Килауэа — в поисках доказательств новой активности. Кроме того, их пристальное внимание распространяется и на другой крупный вулкан — Мауна-Лоа на Большом острове. В истории уже были случаи его активности как раз в то время, когда Килауэа умолкал.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупных вулканов на Гавайях может взорваться.

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