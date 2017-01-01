Перелетных птиц стало в два раза меньше из-за климата

Изменение климата приводит к уменьшению популяций.

Малый веретенник — относительно небольшая птица семейства бекасовых. У взрослой птицы масса тела достигает 230−360 грамм — чуть меньше хорошо знакомого нам голубя. Птицы проводят лето в арктическом Заполярье, а зиму пережидают в более теплых краях. Они очень хорошо летают — именно малому веретеннику принадлежит мировой рекорд беспосадочного перелета, равный 11 тыс км.

Читай также: Ученые рассказали, как птицы предчувствуют непогоду

В данном случае объектом изучения стала популяция, размножающаяся на Таймыре и зимующая на побережье Марокко. Оттуда птицы, с наступлением весны, вылетают на север, через Европу.

Первый этап путешествия продолжается около 4 суток и приводит странников к единственной остановке — Ваттовому морю, на северном побережье Голландии и Германии. Это приливная зона Северного моря, состоящая из ваттов — мелководных участков, находящихся в литоральной зоне и практически обнажаемых водой при отливе.

Там веретенники проводят примерно 25 дней и, за это время, неплохо отъедаются. Масса птиц увеличивается примерно вдвое. После этого беспосадочный перелет до Таймыра (5−6 дней) уже выглядит вполне решаемой задачей.

Читай также: В мозге голубей нашли нейроны магнитной навигации

Так было тысячелетиями. А потом на планете стало теплее. Это означало, в том числе, что комары-долгоножки — основной таймырский корм веретенников и их птенцов — начинают летать раньше и раньше заканчивают.

Веретенники, в отличие от многих других птиц, сумели адаптировать расписание своих перелетов к изменяющейся реальности: в период с 1995 по 2015 гг. веретенники прилетали на Таймыр с каждым годом раньше и раньше (примерно на 0,7 дня в год). Даты отлёта птиц из Мавритании и их прибытия на Ваттовое море остались неизменными. Чтобы раньше прилететь в Арктику, птицы стали тратить на отдых на 16% меньше времени. Пренебрежение восстановлением сил сказалось на выживаемости птиц. Как показали учёты численности, перелет от Ваттового моря в Арктику стали выдерживать на 2% меньше птиц. Причём этот негативный эффект более выражен для самок (2.86±0.43%), нежели для самцов (1.43±0.44%). Эта разница в выживаемости полов оказалась статистически значимой.

Напомним, ранее ученые выяснили, что на количество алкоголиков влияет климат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.