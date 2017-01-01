Ученые: На количество алкоголиков влияет климат

Чем холоднее - тем больше пьют.

Специалисты из медицинский школы Питтсбургского университета пришли к выводу, что проживающие в холодном климате люди потребляют больше алкоголя и чаще страдают от заболеваний печени.

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Используя данные Всемирной организации здравоохранения, Всемирной метеорологической организации и других баз данных ученые обнаружили четкую взаимосвязь между количеством потребляемого алкоголя (учитывались средние показатели потребления алкоголя на душу населения) и климатическими факторами (средней температурой и количеством солнечных часов).

Как оказалось, жители холодных регионов с меньшим количеством солнечного света пьют гораздо больше, чем жители более теплых районов. Медики объясняют это тем, что алкоголь обладает сосудорасширяющим эффектом и увеличивает приток крови к коже. В Сибири это может быть приятным, а в Сахаре - излишним.

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Выводы были верны как для жителей разных стран, так и для жителей разных регионов одной страны (например, США). В своей работе медики учитывали такие факторы, как законодательное ограничение продажи алкоголя в некоторых регионах, а также религиозные убеждения (например, жителей мусульманских стран), заставляющие воздерживаться от спиртного. Исследователи также обнаружили доказательства того, жители северных районов чаще страдают от алкогольной болезни печени - одной из основных причин смертности у людей, страдающих алкоголизмом.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смогли сделать алкоголь безопасным.