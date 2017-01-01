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Ученые смогли сделать алкоголь безопасным

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Подавление РНК может положительно сказаться на сосудах алкоголиков.
Последствия алкоголя на сосуды можно исправить
Последствия алкоголя на сосуды можно исправить

Ученые Университета штата Иллинойс в Чикаго показали, что медикаментозное подавление микроРНК MiR-21 позволяет обратить процесс разрушения сосудов у людей с алкогольной зависимостью. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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Известно, что один из шести взрослых людей выпивает более четырех раз в месяц, и для этой части населения характерен высокий риск развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. По словам Шейна Филлипса, одного из авторов исследования, все больше молодых людей подвержены нарушениям работы сердца и сосудов.

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Специалисты проанализировали образцы крови и биопсии тканей 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Участников исследования разделили на две группы, в одной из которых употребляли по четыре-пять стаканов спиртного в течение двух любых часов за последние 30 дней. Во второй группе участники пили не более одной порции алкоголя в месяц. Оказалось, что у первых был повышен уровень MiR-21 — соединения, которое участвует в блокировании активности ряда генов, защищающих организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи также обнаружили, что подавление микроРНК помогло восстановить работу сосудов у людей с алкогольной зависимостью. У участников во второй группе этот эффект не наблюдался.

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Теги: Алкоголь, исследование, сосуды
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