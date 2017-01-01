Впервые родился ребенок после пересадки матки от мертвого донора

Уникальный случай описали бразильские врачи.

Ученые описали первый случай рождения ребенка у женщины, которой пересадили матку от мертвого донора. История опубликована в журнале The Lancet.

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Около десяти процентов пар репродуктивного возраста не могут завести детей по причине бесплодия одного из партнеров. В одном из 500 таких случаев у женщины может быть повреждена или вовсе отсутствовать матка — в результате врожденного нарушения или приобретенного заболевания. Хотя обычно таким женщинам предлагают усыновить ребенка, или, в крайнем случае, прибегнуть к суррогатному материнству, известно несколько клинических случаев успешной трансплантации матки, после которой пациенткам удалось родить ребенка самостоятельно. Во всех случаях женщинам пересаживали репродуктивный орган от живых доноров — родственниц или близких подруг.

В Бразилии, в клинике Университета Сан Пауло в 2016 году врачи провели операцию по пересадке матки от мертвого донора, которая впервые завершилась успешной беременностью. Женщине 32 лет, у которой не было матки в результате редкого врожденного синдрома, пересадили орган от 45-летней женщины, которая умерла от инсульта. При жизни донор была матерью троих детей.

В ходе операции, которая длилась более 10 часов, врачи сшили кровеносные сосуды, связки и вагинальный канал. После трансплантации женщине назначили несколько иммуносупрессантов, которые она должна была принимать до попытки рождения ребенка. Орган прижился успешно и у женщины даже начались регулярные менструации.

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За несколько месяцев до операции у пациентки взяли яйцеклетки и провели процедуру экстракорпорального оплодотворения. Полученные эмбрионы заморозили, а через семь месяцев после трансплантации подсадили матери. Первая же процедура привела к беременности, и на 36 неделе пациентка родила девочку. Ребенка извлекли путем кесарева сечения, и в ходе процедуры «чужую» матку снова удалили, чтобы матери не пришлось принимать препараты, подавляющие иммунитет.

Описанный случай расширяет возможности женщин, которые хотели бы родить ребенка, но не могут сделать этого по причине отсутствия матки, говорит доктор Дэни Эйзенберг (Dani Ejzenberg), первый автор статьи. Хотя трансплантации от живых доноров несколько раз заканчивались успешной беременностью, найти такого донора крайне сложно. В то же время во многих странах законодательство позволяет людям завещать свои органы на благо медицины после смерти.

Всего история трансплантаций матки насчитывает 39 случаев пересадки от живых женщин и 10 случаев пересадки от мертвых доноров. Первая трансплантация была проведена в Саудовской Аравии в 2000 году, однако она не привела к беременности. Первый случай рождения ребенка у пациентки после такой операции был зарегистрирован в Швеции в 2013 году. После этого было описано еще 10 успешно завершившихся беременностей у женщин, которым пересадили репродуктивный орган от живых доноров. Семь из них было проведено в Швеции, две в США, и одна в Сербии. В США в 2015 стартовали клинические испытания данной процедуры, в рамках которых планировалось набрать десять женщин-добровольцев.

Напомним, ранее сообщалось, что две женщины впервые выносили одного ребенка.