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Две женщины впервые выносили одного ребенка

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Матерями одного ребенка являются сразу две женщины.
Пара, родившая ребенка
Пара, родившая ребенка
nypost.com

Две женщины — американки Эшли Коултер (Ashleigh Coulter) и Блисс Коултер (Bliss Coulter) — впервые в истории медицины выносили один и тот же плод с помощью метода, называемого реципрокным экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). Об этом сообщает The New York Post.

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В случае реципрокного ЭКО (reciprocal IVF) у одной женщины берут яйцеклетку, искусственно оплодотворяют ее «в пробирке», инкубируют, а затем переносят в полость матки другой женщины. При модифицированном реципрокном ЭКО оплодотворенные яйцеклетки Блисс были помещены внутрь капсулы-инкубатора INVOcell, которая, в свою очередь, была зафиксирована в шейке матки Блисс на пять дней, пока не образовался эмбрион.

Зародыш затем был перенесен в матку Эшли и наблюдался в течение 10 дней, пока не прижился. Этот метод не требует больших затрат и стоит 15 тысяч долларов — в два раза меньше, чем традиционное ЭКО. Ребенок родился здоровым, и в настоящее время его возраст достигает пяти месяцев. По словам Эшли и Блисс, они надеются, что модифицированное ЭКО окажется полезным для других однополых пар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине родился первый в мире ребенок по уникальному методу.

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Теги: ребенок, мать, рождение
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