На спутниках Сатурна нашли странную воду

На Фебе обнаружили тяжелую воду.

У любого химического элемента есть несколько изотопов, совпадающих по количеству протонов в ядрах и электронов на орбитах вокруг них, но отличающихся количеством нейтронов. У некоторых элементов всего один стабильный изотоп, в то время как у других их может быть несколько. Изотопы обладают одинаковыми химическими свойствами и могут входить в состав одних и тех же веществ. Однако физические свойства у них немного отличаются. В частности, благодаря различию в массе ядер, которое приводит к изменениям в спектрах атомов и молекул, ученые могут определить изотопный состав вещества на основе наблюдений.

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Астрономов интересует вода, один из атомов водорода в которой представлен более тяжелым изотопом — дейтерием. В результате такая молекула примерно на 5% тяжелее обычной. Эта разница может существенно сказаться на процессе образования космических тел, поэтому ученые в своих работах часто используют отношение дейтерия к водороду (D/H). Современные модели образования Солнечной системы предсказывают, что в дальних холодных областях в воде может быть повышенное содержание дейтерия. Согласно некоторым расчетам, на Сатурне он должен встречаться примерно в 10 раз чаще, чем на Земле.

В новой работе американские астрономы исследовали тела в системе Сатурна с помощью усовершенствованного метода, которым они измеряли соотношения изотопов в воде.

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Оказалось, что почти на всех телах рядом с этой планетой-гигантом, в том числе в ее кольцах, вода похожа на земную. Однако на небольшом спутнике Феба D/H оказалось исключительно высоким, практически рекордным для Солнечной системы.

Также астрономы измеряли отношение изотопов углерода C13/C12. На спутнике Япет соотношение оказалось близко к земному, а на Фебе — в пять раз выше. Авторы считают, что это может говорить о том, что Феба образовалась гораздо дальше, чем находится сейчас. А к тому месту, где она сейчас находится, Феба мигрировала под действием гравитации. Насколько дальше, пока сказать нельзя, так как на данный момент у нас нет данных об изотопном составе тел объектов за орбитой Плутона.

Напомним, ранее ученые выяснили, что один из спутников Сатурна является мертвым зародышем планеты.